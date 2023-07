Santé mentale : cette technique parfaite pour se faire du bien au moral !

PRÉSERVER SA SANTÉ MENTALE

La santé mentale est une composante essentielle de notre bien-être global. Dans un monde où le stress et les pressions sont omniprésents, il est crucial de prendre soin de notre équilibre mental et émotionnel. Cependant, il peut parfois être difficile de trouver des solutions efficaces pour préserver notre santé mentale. C’est là qu’intervient une technique venue tout droit de Suède, qui gagne en popularité et suscite l’engouement : le « Gökotta ».

LA MÉTHODE DES TROIS BLOCS : UNE ROUTINE PERSONNALISÉE

La méthode des trois blocs, développée par Kate MacGowan, une coach de vie renommée, vise à établir une routine personnalisée basée sur trois piliers essentiels : la concentration, l’alimentation et le mouvement. Selon cette méthode, il est primordial de consacrer du temps à chacun de ces blocs chaque jour afin de favoriser un équilibre mental et émotionnel optimal.

Concentration : prendre le temps de se recentrer

La concentration est un aspect clé de notre bien-être mental. Il est important de trouver des moments de calme et de concentration, que ce soit à travers la méditation, la lecture, l’écriture ou toute autre activité qui permet de se recentrer sur soi-même. Ces moments de focalisation permettent de retrouver une clarté d’esprit et de renforcer notre capacité à gérer le stress.

Alimentation : nourrir son corps et son esprit

L’alimentation joue un rôle crucial dans notre bien-être global, y compris sur le plan mental. Il est important de privilégier une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de notre cerveau. En choisissant des aliments sains et nourrissants, nous favorisons non seulement notre santé physique, mais aussi notre santé mentale.

Mouvement : lâcher prise par l’activité physique

Le mouvement est un moyen puissant de lâcher prise et de prendre soin de notre bien-être mental. Que ce soit à travers la pratique d’un sport, d’une activité physique régulière ou tout simplement en bougeant quotidiennement, le mouvement libère des endorphines et favorise une meilleure gestion du stress. Trouvez une activité qui vous plaît et qui correspond à vos préférences, que ce soit la danse, le yoga, la course à pied ou toute autre forme d’exercice.

LA TECHNIQUE SUÉDOISE DU « GÖKOTTA » : UNE RECONNEXION À LA NATURE

Si vous souhaitez apporter un véritable bien-être à votre santé mentale, la technique suédoise du « Gökotta » pourrait bien être la solution. Cette pratique consiste à se lever aux aurores afin de profiter de la tranquillité et de la beauté de la nature environnante.

Se lever avec le soleil : une énergie positive

En vous levant avec le soleil, vous vous offrez un moment privilégié pour vous connecter à la nature et ressentir son énergie positive. Cette pratique permet de commencer la journée avec calme et sérénité, en laissant derrière soi les tracas et les soucis.

Une balade en pleine nature : un moment pour soi

Lors de cette promenade matinale, laissez votre téléphone à la maison et concentrez-vous sur l’instant présent. Écoutez attentivement les chants des oiseaux, respirez l’air frais et ressentez la nature qui vous entoure. Profitez de cette solitude bienfaisante pour vous recentrer sur vous-même et sur vos besoins.

Les bienfaits immédiats du « Gökotta »

Inutile de consacrer des heures à cette pratique. Quelques minutes suffisent pour ressentir les bienfaits du « Gökotta ». Vous vous sentirez plus détendu, plus connecté à la nature et mieux préparé à affronter les défis de la journée. Cette pratique régulière permet de réduire le stress, d’améliorer la concentration et de favoriser une attitude positive.

En conclusion, prendre soin de sa santé mentale est une responsabilité que nous avons envers nous-mêmes. En adoptant des techniques telles que la méthode des trois blocs et en intégrant la pratique du « Gökotta » dans notre quotidien, nous pouvons cultiver notre bien-être mental et vivre une vie plus épanouissante. N’hésitez pas à explorer ces approches et à les adapter à vos besoins personnels. Prenez soin de vous et de votre santé mentale, car c’est un précieux atout pour une vie équilibrée et harmonieuse.