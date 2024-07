Angoulême, célèbre pour son Festival International de la Bande Dessinée, offre également de nombreuses attractions pour les visiteurs en voiture électrique. Voici un guide pour profiter pleinement de votre visite.

Parkings avec Bornes de Recharge

Pour stationner votre voiture électrique, plusieurs parkings situés dans le centre d’Angoulême sont équipés de bornes de recharge. Vous trouverez ces installations dans les parkings des Halles, Bouillaud, et Saint Martial. Pour plus de précisions, consultez ce plan.

Hôtels Recommandés

Deux hôtels notables avec des installations adaptées aux véhicules électriques sont le Domaine du Chatelard, situé à Dirac, à seulement 6 km d’Angoulême, et le Saint Gelais. Vous pouvez réserver directement sur les sites officiels des hôtels : Saint Gelais.

Expositions Estivales

Angoulême propose également des expositions captivantes cet été. Du 25 juin 2024 au 4 mai 2025, vous pouvez visiter l’exposition « Marvel, super-héros et Cie » au Musée de la BD. Une autre exposition intéressante est « Erro, l’histoire de l’art revisitée » du 21 juin au 8 décembre 2024, accompagnée d’une exposition flottante.

Événements Culturels

Ne manquez pas le mapping « Sur les terres d’Angoulême, les 500 ans de la découverte de New York » qui se déroulera du 28 juin au 24 août 2024, chaque vendredi et samedi à 22h30 et 23h.

Le Circuit des Remparts

Pour les amateurs de voitures de course anciennes, le Circuit des Remparts se tiendra du 13 au 15 septembre 2024. Cet événement est un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés.

Dégustation de Cognac

Le cognac est un produit emblématique d’Angoulême et de la Charente. Vous pouvez découvrir quelques producteurs locaux en visitant leurs sites : ABK6, Bourgoin Cognac, Cognac Pineau Roussille, et GAEC des Sazaris.

Le Trésor de la Cathédrale

Enfin, ne manquez pas le Trésor de la Cathédrale d’Angoulême. Ce site historique est véritablement un must pour tous les visiteurs.

En suivant ce guide, votre visite d’Angoulême en voiture électrique sera non seulement confortable mais aussi riche en découvertes culturelles et gastronomiques.