Si vous envisagez d’acquérir une Tesla Model S ou si vous possédez déjà un Roadster vous pouvez être intéressé par le marché de l’occasion. En France, il est désormais possible de faire de belles affaire en occasion et nous vous donnons les bonnes recettes.

Le contexte

Les voitures Tesla ont un prix de vente à neuf compris entre 60000€ pour la Tesla Model S d’entrée de gamme et 100000€ pour un Tesla Roadster.

Pour tous les autres véhicules, la voiture achetée perd 40% de sa valeur le lendemain. Est-ce pareil pour les véhicules électriques Tesla?

Le cas particulier Tesla

Plusieurs arguments existent pour soutenir que Tesla Motors est un cas particulier mais pour correctement expliquer les choses il vaut mieux distinguer les modèles Tesla.

Le Tesla Roadster

En reprenant le châssis d’une Lotus, Tesla s’est assuré une force d’attraction importante. Chère, le Tesla Roadster à si convaincre une cible de gens fortunés qui ont permis à Tesla de produire son prochain succès la Tesla Model S.

Le Roadster tel que nous le connaissons n’est plus commercialisé et avec le succès de la Tesla Model S, le Tesla Roadster est devenu un formidable placement pour ses possesseurs car il n’est plus produit. Étant donné que ni la marque, ni les possesseurs de Roadster ne veulent détruire la valeur de cette pièce il est probable que ce modèle prenne de la valeur dans les prochaines années même si aujourd’hui, vous pourrez, acquérir un Tesla Roadster avec 10% d’économies en passant par l’occasion.

Une voiture de collection

En effet, en arrêtant la production du Tesla roadster, Tesla Motors a fait un énorme cadeaux aux heureux possesseurs de cette voiture électrique. Elle devient ainsi une voiture de collection qui pourra voir sa valeur doublée dans les cinq années à venir surtout si l’engouement pour Tesla Motors continue d’augmenter.

De mon point de vue, ne comptez pas faire une affaire en acheter un Tesla Roadster d’occasion.

La Tesla Model S

Aujourd’hui, le marché des Tesla Model S d’occasion est extrêmement faible comme vous pouvez l’imaginer. Après avoir attendue 8 mois pour recevoir son bijou, il faut être dans une situation vraiment difficile pour envisager de la vendre.

Cependant dans les trois prochaines années, nous pouvons établir deux hypothèses.

Peu Probable : Tesla Motors pourrait décider d’allouer une partie de sa production pour alimenter une partie du marché de l’occasion ( énormément de constructeurs utilisent cette méthode.)

Une plus probable: Certains acheteurs, souhaitent acquérir une Tesla Model X et décident de vendre leur bébé pour avoir un apport. Mais également certaines sociétés qui auraient décidé de tourner un modèle économique autour des Tesla Model S pourraient faire faillite et ainsi alimenter un marché de l’occasion.

Quel serait la réduction?

C’est là que les choses se compliquent, en effet, Elon Musk a garantit la valeur de la Tesla Model S sur cinq ans. Ce qui veut dire qu’il ne faudra pas espérer un prix de revente moins de 20% du prix d’achat pour un véhicule en bon état.

Conclusion

Tesla Motors n’envisage pas de vivre via le marché de l’occasion et les acheteurs n’auront pas avant la sortie de la Tesla Model X, d’envie de se séparer de leur merveille.

Je pense que le marché de l’occasion pour Tesla Motors sera intéressant uniquement dans une dizaine d’années.

