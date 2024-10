Le 3 millionième véhicule fabriqué par l’usine Tesla Gigafactory de Shanghai a officiellement quitté la chaîne de production, marquant un nouveau jalon pour l’usine la plus productive de la marque à l’échelle mondiale.

Ce cap impressionnant a été atteint en moins de cinq ans après la mise en service de la Gigafactory en janvier 2019. L’usine, qui est la première installation de Tesla en dehors des États-Unis, a produit son premier million de véhicules en 32 mois, mais il lui a seulement fallu 13 mois supplémentaires pour passer de 2 millions à 3 millions de voitures fabriquées.

Un rythme de production accéléré

Ce rythme de croissance accéléré est dû à la capacité de l’usine à optimiser ses processus de fabrication, avec un haut degré d’automatisation. Actuellement, 95% des tâches de production sont automatisées, ce qui permet à une voiture de sortir de la chaîne de montage toutes les 30 secondes environ. La Gigafactory de Shanghai se distingue ainsi comme le site de production le plus efficace de Tesla à travers le monde.

Giga Shanghai : un pilier de l’exportation

L’usine de Shanghai est également un centre d’exportation mondial majeur pour Tesla. Depuis sa mise en service, elle a exporté un million de véhicules vers plusieurs pays de la région Asie-Pacifique et en Europe. Elle fabrique et livre localement les Model 3 et Model Y aux consommateurs chinois et assure également l’approvisionnement international de ces modèles.

En termes de volume, l’usine a connu une croissance significative au cours des derniers mois. Au troisième trimestre 2024, Tesla a vendu un record de 249 135 véhicules fabriqués en Chine, représentant 53,82% des livraisons mondiales de Tesla, soit une augmentation par rapport aux 46,34% du trimestre précédent.

Une étape stratégique pour Tesla

Atteindre ce cap des 3 millions de véhicules est une étape stratégique qui renforce la position de Tesla en Chine et sur le marché mondial. Avec cette performance, Giga Shanghai contribue de manière significative à la croissance globale de Tesla et à sa capacité à répondre à la demande croissante de véhicules électriques.

L’avenir de Giga Shanghai

Dans les mois et années à venir, l’objectif de Tesla est de continuer à augmenter la production de Giga Shanghai, tout en se concentrant sur l’exportation vers de nouveaux marchés. Ce développement s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de Tesla visant à atteindre des objectifs de production de plus en plus ambitieux à l’échelle mondiale.

Parallèlement, Tesla continue d’innover avec l’introduction de nouveaux modèles, notamment le Robotaxi « Cybercab » et le Robovan, dévoilés lors de l’événement “We, Robot” à Los Angeles le 10 octobre 2024. Ces nouveaux véhicules, destinés à révolutionner la mobilité urbaine, montrent l’engagement de Tesla à diversifier ses offres de transport et à pénétrer de nouveaux segments du marché.

Giga Shanghai restera sans aucun doute un élément central dans la stratégie d’expansion de Tesla, en contribuant non seulement à répondre à la demande locale, mais aussi à celle des marchés internationaux, tout en soutenant l’ambition de Tesla de devenir le leader mondial des véhicules électriques.