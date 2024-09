Passer au 100 % électrique pour votre véhicule présente plusieurs atouts à l’heure actuelle. Cependant, quelques précautions sont à prendre afin de vous assurer que le modèle choisi présente toutes les garanties pour un fonctionnement optimal au quotidien.

Pourquoi acheter un véhicule électrique ?

Une voiture électrique est un excellent moyen de réduire vos émissions de gaz à effet de serre et de protéger la planète, mais aussi de faire des économies de carburant à long terme. Malgré tout, le prix d’achat neuf des voitures électriques reste dissuasif pour certains automobilistes.

La meilleure solution consiste alors à vous tourner vers le marché de l’occasion. Pour trouver un modèle Tesla d’occasion par exemple, un site comme Aramisauto possède des avantages certains. Les modèles remis sur le marché ont bénéficié d’un contrôle poussé en 200 points et sont vendus avec une garantie d’un an. La plateforme vous permet d’acquérir des véhicules électriques au meilleur prix et vous remboursera la différence si vous trouvez moins cher ailleurs.

Si vous ne savez pas quelle voiture électrique acheter en 2024, vous pourrez vous tourner vers les modèles de référence accessibles d’occasion en fonction de votre budget. La Renault Zoe et la Smart Fortwo peuvent être trouvées à moins de 8 000 euros par exemple. Pour découvrir l’expérience Tesla d’occasion, l’un des meilleurs choix demeure la Model 3 lancée en 2018, à la fois compacte, abordable et très bien équipée.

Les points importants à vérifier

Lors de la recherche d’un véhicule électrique à acheter, plusieurs précautions sont à prendre durant la lecture des annonces. Vous pourrez privilégier les modèles de première main, en regardant en particulier l’année de mise en circulation et le kilométrage. Un modèle plus récent bénéficiera souvent de finitions et de composants de qualité supérieure.

Il est intéressant aussi de voir si la garantie constructeur est toujours active. Pour la plupart des voitures électriques sur le marché, sa durée est de 8 ans ou de 160 000 km. L’élément central de tout véhicule électrique d’occasion est la batterie. Il est donc essentiel de savoir si celle-ci est d’origine ou bien si elle a été remplacée.

Les précautions à prendre avant achat

Avant de procéder à l’achat, il est indispensable de voir le véhicule et de l’essayer. Prenez toujours le temps de regarder en détail l’extérieur de la voiture, pour repérer la présence de chocs, de rayures ou de marques de rouille. L’état général de l’habitacle est également à observer. Autre point à ne pas négliger, le degré d’usure des pneus, qui peut influer sur le prix d’achat demandé.

Lorsque vous allez essayer le véhicule électrique choisi, faites attention à son comportement routier, aux changements de direction, au freinage ainsi qu’aux éventuels bruits suspects.

Enfin, la vérification des documents relatifs à un véhicule d’occasion est une nécessité. Vous aurez besoin d’avoir les papiers du véhicule au nom du vendeur, son carnet d’entretien et l’original du dernier contrôle technique datant de moins de 6 mois.

Performants et abordables sur le marché de l’occasion, les véhicules électriques constituent un choix à recommander pour rouler de manière propre. De nombreux modèles sont accessibles en passant par des sites spécialisés.