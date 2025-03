La mise en place des Zones à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) dans les agglomérations françaises soulève des questions complexes autour de l’équité et de l’accessibilité pour les ménages modestes. Alors que le contexte économique reste marqué par l’inflation et l’augmentation des coûts de la vie, la transition vers des véhicules plus respectueux de l’environnement se révèle être un défi de taille pour une majorité de Franciliens, comme l’indique une récente étude de l’Observatoire Cetelem.

Une Perception Partagée par les Franciliens

Selon l’étude intitulée « L’Automobiliste en plein brouillard », menée sur 15 000 personnes dans 16 pays, 83% des habitants de l’Île-de-France jugent que les ZFE sont injustes pour les ménages modestes, incapables de s’équiper de véhicules compatibles avec les nouvelles réglementations. Pourtant, dans une tournure paradoxale, 53% estiment que ces mesures sont bonnes et nécessaires. Cet avis partagé reflète la tension entre le besoin de protéger l’environnement et l’angoisse économique ressentie par de nombreux ménages.

Le Leasing Social : Une Réponse Insuffisante

Bien que le recours à des dispositifs comme le leasing social, visant à permettre l’acquisition de véhicules électriques pour 100 euros par mois, ait remporté un franc succès début 2024, ceci ne suffit pas à compenser l’inadéquation entre la capacité financière des ménages et les exigences croissantes de la transition écologique. Le défi est alors d’aligner l’offre avec les besoins sans aggraver la fracture économique.

Indice de Précarité Automobile : Un Outil de Diagnostic

BNP Paribas Mobility, en collaboration avec C-Ways, a développé un Indice de Précarité Automobile pour évaluer l’impact potentiel des ZFE-m sur différentes zones et populations. Cet indice tient compte de plusieurs facteurs, tels que le revenu disponible, la densité de l’offre de transports en commun, et le parc automobile local. Les résultats révèlent que les zones les plus vulnérables sont celles où les revenus sont bas et où les véhicules anciens sont plus fréquents, souvent des régions avec un accès limité aux transports publics.

L’Impact des Nouvelles Règlementations

Depuis le 1er janvier 2025, l’entrée en vigueur des ZFE-m interdit la circulation des véhicules Crit’Air 3 et plus dans la métropole du Grand Paris. Près de 440 000 véhicules sont ainsi exclus, représentant un quart des véhicules en circulation. Les régions du Nord et du Sud-Est de Paris sont particulièrement touchées, là où se concentrent les ménages à faibles revenus et où les transports en commun sont moins développés.

Une Situation Critique pour les Artisans et les PME

Les petites et moyennes entreprises, particulièrement dans les secteurs de la logistique et du BTP, se retrouvent également dans une impasse. L’interdiction des véhicules utilitaires légers classés Crit’Air 3 impacte fortement les petites entreprises de logistique avec 27% de leur parc affecté.

Face à ces défis, des solutions intégrées et des efforts de soutien sont nécessaires pour ne pas laisser les plus vulnérables au bord de la route. Des collaborations, comme celles mises en avant par BNP Paribas, cherchent à offrir des solutions adaptées à travers des synergies entre ses différentes filiales afin d’accompagner tous les usagers vers une transition énergétique inclusive.