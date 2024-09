Tesla a récemment amélioré son frunk avec une mise à jour logicielle ingénieuse. Une mise à jour qui pourrait bien transformer la manière dont les utilisateurs du Tesla apprécient et utilisent leur véhicule. La mise à jour logicielle 2024.32.3 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, mais l’une des plus remarquables concerne la modernisation du frunk, ou coffre avant, en y ajoutant des capacités sans contact.

La nouvelle fonctionnalité mains libres rend l’accès au frunk de Tesla beaucoup plus pratique. Il suffit de vous tenir devant le frunk avec votre clé de téléphone à portée de main. Après avoir reçu des signaux sonores, le frunk s’ouvre tout seul. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vos mains sont occupées par des paquets ou des sacs. Plus besoin de déposer vos affaires au sol pour accéder au coffre avant.

NEWS: Tesla has introduced a new "Hands Free Frunk" feature for certain models.

"Open your frunk even when your hands are full. Stand still in front of your frunk with Phone Key unobstructed, listen for the chimes, and the frunk opens on its own." pic.twitter.com/8R9Ih4trrB

