Tesla a commencé le déploiement de sa mise à jour estivale 2024 pour une nouvelle série de véhicules, atteignant environ 25 % de sa flotte mondiale. Cette mise à jour, identifiée comme 2024.26.8, introduit plusieurs améliorations notables et de nouvelles fonctionnalités qui promettent d’améliorer considérablement l’expérience de conduite Tesla.

Amélioration du freinage d’urgence automatique

La mise à jour la plus importante de cette version est sans doute l’amélioration du freinage d’urgence automatique (AEB). Désormais, l’AEB peut gérer encore plus de scénarios complexes et se déclenche automatiquement à chaque trajet. Ces améliorations sont cruciales pour renforcer la sécurité des passagers et des autres usagers de la route.

Limiter l’utilisation du pilote automatique

Pour les utilisateurs européens, une limite de l’utilisation du pilote automatique est maintenant mise en place lorsque la caméra d’un pilier est obstruée ou aveuglée. Cela correspond à une mise à jour OTA (Over-The-Air) et a pour but de prévenir les risques associés à une visibilité réduite de cette caméra cruciale.

Nouvelles applications et divertissements

Plusieurs nouvelles applications de divertissement font leur apparition dans cette mise à jour.

Castle Doombad Classic remplace le jeu de démonstration actuel.

remplace le jeu de démonstration actuel. Ajout de YouTube Music et Amazon Music , offrant ainsi plus d’options pour écouter de la musique en streaming.

et , offrant ainsi plus d’options pour écouter de la musique en streaming. Support désormais disponible pour TeslaMic, un micro USB destiné à l’application Karaoké et disponible dans la boutique Tesla.

Fonctionnalités de conduite avancée

Des fonctionnalités du pilote automatique encore plus avancées sont également proposées.

Go on Green : Permet au pilote automatique de traverser automatiquement une intersection au feu vert lorsqu’un véhicule précède.

Permet au pilote automatique de traverser automatiquement une intersection au feu vert lorsqu’un véhicule précède. Vision Speed Limits : Utilise les caméras de la voiture pour détecter les limites de vitesse.

Contrôle parental amélioré

La mise à jour introduit un contrôle parental plus strict, permettant de définir des limites de vitesse et d’accélération maximales, d’activer des fonctionnalités de sécurité et de configurer un couvre-feu nocturne pour recevoir des notifications lorsque le véhicule est utilisé en dehors des heures autorisées.

Nouvelles options de navigation

Il est désormais possible de naviguer vers des sous-destinations spécifiques, comme un terminal particulier dans un aéroport, améliorant ainsi la praticité des trajets complexes.

Prévisions météorologiques et qualité de l’air

Une fonctionnalité de prévisions météorologiques et de qualité de l’air, similaire à celle disponible en Chine, a également été ajoutée, offrant des informations en temps réel sur ces paramètres environnementaux.

Menu de chargement et panneau de contrôle climatique redessinés

Le menu de programmation de chargement ou de préconditionnement a été entièrement refondu. Vous pouvez désormais sélectionner un lieu, programmer des événements uniques ou périodiques, et contrôler les horaires de début et de fin de la charge. Le panneau de contrôle climatique a été redessiné pour les modèles 3 et Y, offrant une interface utilisateur plus intuitive.

Fonctionnalités supplémentaires

Mode plein écran pour Zoom lorsque la voiture est à l’arrêt.

Curseur de luminosité pour l’éclairage ambiant.

Mise à jour pour le jeu The Battle of Polytopia .

. Mise à jour ‘ Laboratory ‘ pour le jeu Vampire Survivors .

‘ pour le jeu . Amélioration des couleurs des caméras avant pour les véhicules HW3.

En définitive, cette mise à jour 2024.26.8 est un saut qualitatif majeur, consolidant l’engagement de Tesla pour l’innovation, la sécurité et le confort de ses utilisateurs.