AMS Électricité continue sa décarbonisation! Après l’installation l’année dernière de 12KW de panneaux solaires pour leur bâtiment, l’entreprise AMS Électricité continue de se démarquer en matière de durabilité et de respect de l’environnement. Avec une nouvelle flotte de véhicules, l’entreprise fait à nouveau parler d’elle.

La gamme électrique ID de Volkswagen vient de rejoindre le parc de véhicules d’AMS Électricité. Ces véhicules ne sont pas seulement électriques, mais également prisés pour leur design et leur performance. Remerciements particuliers au groupe Valauto pour leur accompagnement sur ce projet et pour la livraison du magnifique ID Buzz.

Installation d’une nouvelle borne de recharge

Pour recharger ces nouveaux véhicules électriques, AMS a installé une borne de charge sur son parking. Ce qui est particulièrement notable, c’est que cette borne est accessible au grand public, le parking étant ouvert 24h/24. Freshmile, une entreprise spécialisée dans l’infrastructure de recharge de véhicules électriques, a collaboré avec AMS pour la mise en ligne de cette borne Gewiss.

Le réseau Gewiss est reconnu pour sa durabilité et son efficacité énergétique. C’est une infrastructure clé dans la démarche vers une mobilité plus écologique.

Collaboration et avenir

Plus qu’une simple entreprise de matériel électrique, AMS Électricité se tourne résolument vers l’avenir et les nouveaux enjeux environnementaux. Ils montrent ainsi la voie à leurs partenaires et clients. Ce qui se révèle dans les mots de Thierry et du Groupe Valauto, qui soulignent le couple parfait entre infrastructure et véhicule dans ce projet innovant.

Les actions de l’entreprise ne se limitent pas à l’achat de nouveaux véhicules. Ils promeuvent aussi des partenariats solides avec des acteurs clés de l’industrie. En témoigne la collaboration avec Ramey Entité Électrique Lens. Ce partenariat inclusif aide à étendre l’impact positif de leurs efforts écologiques.

Les termes clés à connaître

Décarbonisation : Le processus de réduction ou d’élimination des émissions de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère, souvent par des moyens technologiques et industriels.

Borne de charge : Équipement utilisé pour recharger les véhicules électriques. Ces bornes peuvent être publiques ou privées, avec différentes capacités de puissance.

E-Mobility : Un terme qui désigne la mobilité électrique, incluant les véhicules électriques et les infrastructures de recharge.

Durabilité : Caractéristique d'un système ou d'un produit qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Infrastructure: Ensemble des installations nécessaires pour le fonctionnement d'une société ou d'une entreprise. Dans le contexte de l'E-Mobility, cela inclut des bornes de recharge et des réseaux électriques adaptés.

Recrutement et croissance

AMS Électricité ne se repose pas sur ses lauriers. Christophe Decroix et son équipe sont en pleine expansion et cherchent activement à recruter. Vous connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé par cette dynamique équipe tournée vers l’avenir? N’hésitez pas à les contacter.

En somme, AMS Électricité se positionne comme un leader et une source d’inspiration dans le domaine de l’énergie verte et de la décarbonisation. Grâce à des partenariats solides et une vision claire de l’avenir, ils mettent en œuvre des solutions concrètes et accessibles pour un monde plus durable.