Guide bornes de recharge et installateurs à Montpellier

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Montpellier. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Montpellier ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge sur Montpellier.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Montpellier

Réseau publique Adresse Tarifs Tam 9-10 Place de la Comédie, 34000 Montpellier Gratuit Montpellier Méditerranée Métropole 500 Rue Alfred Nobel, 34000 Montpellier 0,418 € / kWh Allego Station de recharge Casino – 504 Av. du Mas d’Argelliers, 34000 Montpellier De 0,605 € / kWh à 1,082 € / kWh Freshmile Charging Station 9 Rue Patrice Lumumba, 34070 Montpellier Nissan Charging Station 1056 Rue François Joseph Gossec, 34000 Montpellier Gratuit

Qui est Montpellier Méditerranée Métropole ?

Montpellier Méditerranée Métropole est une communauté d’agglomération française située dans le département de l’Hérault, dans la région Occitanie. Elle regroupe 31 communes, dont Montpellier qui en est la ville principale et la préfecture de l’Hérault.La métropole s’étend sur une superficie de plus de 400 km² et compte environ 480 000 habitants, ce qui en fait la huitième plus grande métropole de France. Elle est réputée pour son dynamisme économique, sa qualité de vie, son patrimoine culturel et son riche patrimoine naturel.Montpellier Méditerranée Métropole possède un riche patrimoine historique et culturel, avec notamment la célèbre Place de la Comédie, la cathédrale Saint-Pierre, la faculté de médecine, la promenade du Peyrou et le musée Fabre. La métropole accueille également de nombreux événements culturels tout au long de l’année, comme le Festival de Radio France, le Festival Montpellier Danse, le Festival du Cinéma Méditerranéen, etc.Sur le plan économique, Montpellier Méditerranée Métropole est une région dynamique, grâce à la présence d’entreprises de pointe dans les secteurs des technologies de l’information, de la santé, de la biotechnologie, de l’environnement et du tourisme.

La ville est également connue pour son université de renom, l’Université de Montpellier, qui est l’une des plus anciennes universités du monde.

Qui est Freshmile ?

Freshmile est une entreprise spécialisée dans la recharge des véhicules électriques depuis 2010. Elle se positionne comme un opérateur de recharge offrant des solutions de mobilité aux automobilistes, en mettant à leur disposition un réseau de bornes de recharge sur l’ensemble du territoire français et européen.

Freshmile se positionne également comme un fournisseur de services de mobilité électrique pour les collectivités et les entreprises, proposant des solutions de gestion de flotte de véhicules électriques ainsi que des outils de monitoring et de pilotage de la consommation énergétique.

Les meilleurs installateurs de bornes à Montpellier

Installateurs locaux SANOU Atelier Etude Energie AEI ATE Elec ERE Berger electricité Artiselec

Sanou

Sanou Électricité est une entreprise spécialisée dans diverses disciplines du domaine électrique. Elle excelle dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, témoignant ainsi de son engagement à soutenir l’adoption de l’énergie renouvelable.

En plus des installations de bornes de recharge, Sanou Électricité est également reconnue pour ses compétences en électricité générale, que ce soit pour des projets neufs ou de rénovation. Ses services s’étendent à l’installation de systèmes de climatisation et de radiateurs électriques, démontrant ainsi sa polyvalence et son engagement envers l’amélioration du confort de ses clients.

ATE-elec

ATE-elec est une entreprise d’installation électrique générale située à Mauguio dans le département de l’Hérault en France. Cette entreprise offre une large gamme de services en électricité pour les particuliers et les professionnels de tous secteurs d’activité. Que ce soit pour des travaux neufs ou de rénovation, A.T.E Elec prend en charge toutes les installations de ligne à courant faible (téléphonie, domotique, réseau informatique) ou courant fort (tableaux et armoires électriques). Les professionnels d’ATE-elec assurent des installations électriques sur-mesure et conformes aux normes en vigueur.

Grâce à leur expertise, leur expérience et leur savoir-faire, ils fournissent des solutions personnalisées pour répondre aux besoins de chaque client.

E.R.E

Fondée en 2016, ERE propose des solutions de recharge pour les particuliers, les entreprises, les collectivités et les acteurs du tourisme.L’entreprise s’occupe de la fourniture, de l’installation et de la maintenance des bornes de recharge, en proposant des solutions adaptées aux besoins et aux contraintes de chaque client. ERE travaille avec des partenaires de confiance pour garantir la qualité de ses produits et de ses services.ERE se positionne comme un acteur engagé dans la transition énergétique, en contribuant au développement de la mobilité électrique et en favorisant l’utilisation de sources d’énergie renouvelables.

L’entreprise a à cœur de répondre aux enjeux environnementaux et de proposer des solutions durables et innovantes pour ses clients.

Berger Électricité

Berger Electricité est une entreprise spécialisée dans les installations électriques à Montpellier. Elle propose également des solutions pour la recharge de véhicules électriques, notamment des bornes de recharge pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.L’entreprise se positionne comme un partenaire fiable et compétent, capable d’accompagner ses clients dans la mise en place de leur projet de recharge électrique. Elle propose des solutions personnalisées en fonction des besoins et des contraintes de chaque client, en privilégiant des équipements de qualité et des technologies innovantes.Berger Electricité est également engagée dans la transition énergétique, en proposant des équipements connectés et des solutions permettant l’utilisation de sources d’énergie renouvelables.

Elle se tient informée des évolutions technologiques et des normes en vigueur pour offrir des prestations de qualité et conformes aux standards en matière de sécurité et d’environnement.

Artiselec

Artiselec est une entreprise spécialisée dans l’électricité générale, basée à Beaulieu, près de Montpellier. Elle propose une large gamme de prestations pour répondre aux besoins de ses clients particuliers et professionnels.L’entreprise Artiselec réalise des travaux d’installation, de mise en conformité et de rénovation électrique pour les maisons individuelles, les appartements, les bureaux et les commerces. Elle peut également intervenir pour des travaux plus spécifiques, tels que la mise en place de système de domotique, l’installation de vidéophones, de portails automatiques ou encore de panneaux solaires.Artiselec se distingue par la qualité de ses prestations et le professionnalisme de son équipe. Les électriciens de l’entreprise sont qualifiés et formés aux dernières normes en vigueur, ce qui leur permet de garantir la sécurité et la fiabilité de leurs installations électriques.

L’entreprise Artiselec est également reconnue pour son service après-vente de qualité, qui assure une intervention rapide et efficace en cas de panne ou de problème technique.