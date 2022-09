Kit solaire : une bonne idée pour s’improviser installateur ?

Il n’est pas difficile de comprendre l’attrait des panneaux solaires si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier. Que vous soyez préoccupé par vos émissions de carbone ou par vos finances (ou les deux !), l’installation de panneaux solaires par vos soins peut réduire votre impact sur l’environnement.

Les panneaux solaires en kit ne sont pas une réponse universelle aux problèmes énergétiques de chacun, même s’ils peuvent constituer une option élégante et écologique dans certaines circonstances. Dans la section suivante, nous allons examiner les avantages et les inconvénients de ce qui peut apparaître comme du bricolage.

Nous vous aiderons également à déterminer si vous souhaitez vous attaquer au projet par vous-même ou si vous recherchez une autre option, comme la conclusion d’un contrat d’achat d’énergie solaire ou l’embauche d’un professionnel pour installer des panneaux solaires.

Quel est le coût d’une installation en kit?

Outre la satisfaction d’un travail bien fait, l’un des principaux attraits de tout projet de bricolage est la possibilité de faire des économies. Si vous décidez d’installer des panneaux solaires chez vous, vous économiserez beaucoup d’argent, car vous n’aurez pas à payer l’expertise ou la main-d’œuvre de quelqu’un d’autre, ce qui ajoute généralement une dépense importante au travail.

Selon une étude réalisée par le National Renewable Energy Laboratory du ministère de l’Énergie des États-Unis, le coût de la main-d’œuvre représente environ 10 % du coût total de l’installation de panneaux solaires.

Supposons que le coût typique de l’installation de panneaux solaires soit de 18 500 dollars (18638 euros), cela représente une économie d’environ 2 000 dollars (2015 euros) pour le propriétaire. Votre compte d’épargne devrait pouvoir accueillir une telle somme d’argent.

Installation

Ils conviennent mieux aux applications hors réseau, notamment pour fournir de l’électricité aux véhicules secondaires, et à d’autres endroits qui ne sont généralement pas desservis par un service public conventionnel. Les panneaux solaires que vous construisez vous-même peuvent être efficaces. Et ce, même si votre objectif premier est uniquement d’augmenter l’énergie que vous obtenez de sources traditionnelles.

Toutefois, si vous souhaitez alimenter toute votre maison en énergie solaire, il est probablement préférable de confier le travail à un professionnel expérimenté.

Utilisation

Comme il a été dit précédemment, la majorité des projets de panneaux solaires à monter soi-même ne sont pas destinés à remplacer les sources d’énergie traditionnelles. Ils permettent d’alimenter des endroits plus petits, tels qu’un camping-car ou une petite maison, en plus de la capacité d’augmenter l’électricité du réseau. Là encore, il est recommandé de faire appel à un professionnel pour installer un système d’énergie solaire dans une maison de taille standard.

Vous pouvez vivre en dehors du réseau et continuer à alimenter tous les bâtiments, tels qu’un garage ou une remise, qui ont besoin d’électricité en installant des panneaux solaires sur le toit. Les panneaux solaires que vous construisez vous-même offrent généralement un peu plus de flexibilité en termes de taille et de positionnement. Cela vous permet de les installer dans l’alignement le plus avantageux pour vous dans les circonstances données.

Supposons que vous perdiez l’électricité du réseau électrique. Dans ce cas, vous pouvez toujours utiliser les panneaux solaires que vous avez installés vous-même comme source d’énergie de secours, à condition de disposer d’une batterie solaire en bon état de marche pour stocker l’énergie produite.

Entretien

Ces panneaux durent environ 20 à 25 ans, mais cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de problèmes en cours de route. La qualité des panneaux solaires à monter soi-même n’étant pas garantie, ils sont susceptibles de développer des problèmes nécessitant un entretien, et même parfois l’intervention d’un professionnel.