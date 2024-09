Le marché automobile d’août 2024 a enregistré une nouvelle phase de baisse, marquant ainsi le quatrième mois de déclin consécutif par rapport à l’année précédente. Avec une baisse de -24,32% pour les véhicules particuliers (VP) et -12,51% pour les véhicules utilitaires (VU), cela équivaut à une diminution globale de -22,42% combinant les deux segments.

Performance annuelle du marché

Depuis le début de l’année, le cumul des immatriculations affiche désormais une performance négative à -0,48%. Cela contraste fortement avec les mois précédents où des tendances positives étaient observées : +2,18% fin juillet, +2,82% fin juin, +4,90% fin mai et +6,95% fin avril, par rapport à 2023. La performance en août 2023 étant relativement bonne avec 113 599 immatriculations, l’effet de base pèse lourdement sur les chiffres de cette année.

En dépit de ces chiffres, le niveau du marché reste inférieur à la moyenne de long terme pour un mois d’août, située à environ 105 000 unités sur les dix dernières années.

L’effet des commandes de 2024

Un aspect notable est la reprise significative des commandes en juillet 2024, enregistrant une hausse de +13,9% par rapport à juillet 2023. Depuis le début de l’année, les commandes du premier semestre sont positives à +10,5%. Cependant, en raison des décalages entre commandes et livraisons, un nombre conséquent de véhicules reste en portefeuille, ce qui rend la dynamique du marché quelque peu instable.

Transition vers un marché 100% électrique d’ici 2035

L’objectif de 2035 pour un marché 100% électrique semble de plus en plus difficile à atteindre. La croissance de ce segment est deux fois inférieure (+8% depuis le début de l’année) à ce qui est nécessaire pour suivre la trajectoire souhaitée. Parmi les facteurs perturbateurs, on trouve les prix élevés, les incertitudes quant aux aides à la transition, un manque de variété dans les segments A et B en véhicules électriques, et une taxation des importations.

La complexité du choix technologique pour le client final s’accentue également, avec une offre passant de 110 déclinaisons marque/énergie en août 2014 à 170 en août 2024.

Les faits marquants d’août 2024

Même podium qu’en juillet, avec Renault en tête à 14,18% de parts de marché, suivi de Peugeot (13,81%) et de Dacia (10,27%). Toyota et Volkswagen suivent avec respectivement 7,88% et 7,29%, tandis que Citroën ferme la marche avec 5,65%.

Les seules motorisations en progression sont les Hybrides et les Mild Hybrides, tandis que les électriques, bien qu’en forte baisse, maintiennent une part de marché de 15%. Les hybrides rechargeables atteignent 7%, au même niveau que les diesels.

Les véhicules « électrifiés » représentent 57% des volumes depuis le début de l’année.

En véhicule électrique, Tesla reprend le leadership du segment avec le Model Y.

Les immatriculations à particuliers restent majoritaires, avec des marques comme Dacia, MG et Honda réalisant plus de 80% de leurs ventes auprès des particuliers. En revanche, Citroën, DS et Nissan en réalisent moins de 30% à ce même segment.

Stabilité du marché des véhicules d’occasion

Le marché des véhicules d’occasion en août 2024 est resté stable et a maintenu une croissance positive depuis le début de l’année, notamment grâce à l’activité des professionnels de l’automobile sur le segment des véhicules d’occasion de 5 à 10 ans. Cette croissance s’établit à 4% depuis le début de l’année.

En conclusion, bien que le marché automobile connaisse une période de volatilité, certains segments continuent de montrer des signes de résilience et de croissance, avec des opportunités à venir en particulier dans les segments d’hybrides et d’occasion.