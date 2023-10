Conseil d’expert véhicule électrique : la batterie

Les véhicules électriques se frayent de plus en plus leur chemin dans le quotidien des conducteurs. Si leur acquisition est un grand pas vers une mobilité plus écologique, une gestion efficiente de la batterie est cruciale pour profiter de tous leurs avantages. François Gatineau, Président de MOBILEESE et Expert en Mobilité Électrique, nous apporte ses conseils précieux sur la gestion de la batterie des véhicules électriques, un composant essentiel qui mérite une attention particulière.

Comprendre les Pertes Énergétiques Lors de la Recharge

Il est crucial de comprendre que tout le processus de recharge n’est pas entièrement efficace. En effet, des pertes énergétiques sont inévitables, dues en partie à l’échauffement des câbles et aux transformations électriques qui se produisent lors de la recharge.

Selon le mode de recharge choisi, ces pertes peuvent varier de manière significative. L’ADAC a récemment mis en lumière ces différences en testant les pertes de volume d’énergie électrique sur plusieurs véhicules.

Recharge avec une prise domestique : Renault Zoé : 24.2% de perte VW ID.3 : 13.6% de perte Tesla Model3 : 15.2% de perte Fiat 500E : 12.7% de perte

: Recharge avec une borne de 11 kW : Renault Zoé : 9.7% de perte VW ID.3 : 9% de perte Tesla Model3 : 7.7% de perte Fiat 500E : 6.3% de perte

:

Choisir le Bon Mode de Recharge : Minimiser les Pertes Énergétiques

Opter pour une borne de recharge de puissance appropriée est une stratégie efficace pour réduire les pertes énergétiques. Si, par exemple, vous parcourez 15 000 km par an avec un VE ayant une autonomie de 350 km et une batterie de 50 kWh, vous aurez besoin de 2.1 MWh d’électricité par an. Avec une borne de recharge, la réduction des pertes énergétiques peut se traduire par une économie de 25 à 75 € par an (selon le tarif réglementé actuel de 22 cts€).

Récapitulatif et Perspectives

Optimiser la recharge de votre véhicule électrique n’est pas seulement bénéfique pour votre portefeuille, mais également pour la longévité de la batterie et, par extension, pour l’environnement. En minimisant les pertes énergétiques, vous maximisez l’efficacité de votre VE, contribuant ainsi à un futur plus vert et plus durable. Les conseils d’experts et les données fournies dans cet article servent de guide précieux pour tout propriétaire de véhicule électrique souhaitant naviguer judicieusement dans le monde de l’électromobilité.

