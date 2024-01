BYD, le leader chinois des véhicules à nouvelle énergie, prévoit de lancer de nouveaux modèles en Indonésie très prochainement. Cette initiative intervient un mois après que le gouvernement indonésien a introduit de nouvelles régulations offrant des incitations fiscales aux constructeurs automobiles investissant dans les véhicules électriques (VE) dans le pays. Ces mesures, signées le 8 décembre 2023, visent à stimuler la production locale de VE et à réduire les taxes sur les véhicules importés déjà construits.

Stratégies de pénétration de BYD en Indonésie

Avant de s’engager en Indonésie, BYD a mené des études approfondies sur le marché automobile local. Des essais ont été effectués avec les bus TransJakarta et les taxis Blue Bird, permettant à BYD de s’adapter aux conditions routières et climatiques diversifiées de l’Indonésie. Bien que la pénétration des véhicules électriques à batterie (VEB) en Indonésie soit encore faible, BYD offre une gamme de modèles électriques comme Atto 3, Dolphin et Seal, déjà vendus en Thaïlande, illustrant leur adaptabilité à différents marchés.

Performance de BYD face à la concurrence

Sur le plan mondial, BYD a réussi à surpasser Tesla en termes de livraisons totales de véhicules. En 2023, alors que Tesla a livré environ 1,8 million d’unités, BYD a atteint un chiffre impressionnant de 3,02 millions d’unités, y compris 1,4 million de véhicules hybrides rechargeables. Cette performance souligne la croissance rapide de BYD et son potentiel concurrentiel face à des géants comme Tesla.

La Seal de BYD, un concurrent direct de la Tesla Model 3

Dans un contexte de concurrence accrue, il est pertinent de se rappeler la Seal, avec ses caractéristiques impressionnantes et son design soigné, représente une alternative sérieuse à la Tesla Model 3, surtout sur les marchés européens où BYD cherche à s’implanter.

Conclusion

L’entrée de BYD sur le marché indonésien représente non seulement un tournant pour le constructeur chinois mais aussi pour l’écosystème global des VE. Avec des politiques gouvernementales favorables et une concurrence accrue, l’avenir des VE en Indonésie et au-delà s’annonce prometteur.

Abonnement à la Newsletter

Pour rester à jour sur l’actualité technologique et les dernières informations de Tesla Mag, abonnez-vous à notre newsletter.