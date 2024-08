La nouvelle Audi A6 E-tron est l’une des voitures électriques les plus attendues de l’année, et à juste titre. Le développement technique derrière ce véhicule signe une ère nouvelle pour les voitures électriques de luxe. La base technique de la famille Audi A6 E-tron est la plateforme « Premium Platform Electric » (PPE), un puissant développement commun entre Audi et Porsche. Cette plateforme de véhicule électrique (VE) peut être utilisée pour une variété de conceptions, y compris les SUV, les berlines et bien sûr, pour la magnifique Audi S6 Avant E-tron présentée sur les photos.

Caractéristiques techniques de la plateforme PPE

La plateforme PPE apporte une série d’innovations techniques :

Système haute tension de 800V

Batterie de 100 kWh de capacité brute (94,9 kWh net)

Recharge rapide jusqu’à 270 kW

Recharge de 10 à 80% en 21 minutes

Groupes motopropulseurs avec 2WD et 4WD, utilisant un moteur asynchrone (ASM) à l’avant et un moteur synchrone à aimants permanents (PSM) sur l’essieu arrière

Composants en carbure de silicium écoénergétiques dans l’électronique de puissance

Enroulement en épingle à cheveux pour maximiser le flux de courant dans le stator du moteur électrique

Rotor et stator avec refroidissement direct par huile ultra efficace

Réduction significative des terres rares lourdes dans le rotor PSM

Lubrification à carter sec dans la boîte de vitesses avec pompe à huile électrique

Gestion thermique prédictive haute performance

Récupération d’énergie jusqu’à 220 kW de freinage régénératif

Suspension pneumatique adaptative (optionnelle)

Données techniques de l’Audi A6 Sportback E-tron

L’Audi A6 Sportback E-tron se distingue par :

Groupe motopropulseur 2WD

Performance de 270 kW

Accélération de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes

Vitesse de pointe de 210 km/h

Aérodynamique exceptionnelle avec un coefficient de traînée (cW) de 0,21

Consommation d’énergie combinée : 15,9-14,0 kWh/100 km

Autonomie allant jusqu’à 756 km (WLTP)

Recharge de 10 minutes pour une autonomie de 310 km

Données techniques de l’Audi S6 Avant E-tron

L’Audi S6 Avant E-tron, avec son groupe motopropulseur quattro, présente les caractéristiques suivantes :

Performance de 370 kW (405 kW avec contrôle de lancement)

Accélération de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes

Vitesse de pointe de 240 km/h

Coefficient de traînée (cW) de 0,24

Consommation d’énergie combinée : 17,4-16,4 kWh/100 km

Autonomie de plus de 640 km (WLTP)

Recharge de 10 minutes pour une autonomie de 260 km

Lancement sur le marché

Les A6 E-tron et S6 E-tron, tant en version Sportback qu’Avant, seront disponibles à la commande à partir de septembre 2024. Un modèle avec une batterie plus petite sera également disponible ultérieurement, offrant une entrée de gamme à prix attractif dans la famille A6 E-tron.

La nouvelle gamme Audi A6 E-tron représente une percée significative dans le domaine des véhicules électriques de luxe, offrant non seulement des performances impressionnantes, mais aussi une efficacité énergétique et des innovations technologiques de pointe.