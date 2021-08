La Tesla Model 3 sauve la vie de ses occupants après une importante collision avec des débris routiers

Depuis que nous suivons l’actualité de la marque Tesla, la sécurité a toujours été un enjeux essentiel. Très rapidement la firme a su mettre en avant ses scores historiques obtenus lors des crash-tests réalisés par la NHTSA et EuroNCAP. La Tesla Model 3 ne manque pas à cette ambition.

Des vies sauvées en Tesla Model 3

Les accidents de la route sont fréquents et coûtent malheureusement la vie à des dizaines de milliers de personnes aux États-Unis chaque année. Néanmoins, les voitures Tesla se sont établies comme étant parmi les plus sûres au monde, prévenant les accidents et sauvant des vies même si un accident se produit. La Tesla Model 3 a de nouveau sauvé la vie de ses occupants lors d’un accident lorsqu’elle est entrée en collision avec des débris sur la route.

Selon le National Safety Council, en 2020, 4,8 millions de personnes ont été blessées et 42 060 personnes sont décédées à la suite d’accidents de voiture aux États-Unis. Ce sont des chiffres très élevés qui montrent la gravité de la situation. Pendant ce temps, les véhicules Tesla continuent de faire preuve d’une grande fiabilité en empêchant les collisions ou en protégeant au maximum leurs occupants des blessures si une collision se produit.

Le conducteur salue le constructeur après l’accident

Il y a quelques jours, Grant Weinmann/Twitter a eu un grave accident à bord de sa Tesla Model 3. La collision a gravement endommagé la voiture, tandis que les occupants n’ont reçu que quelques coupures et contusions mineures. Selon la description de l’accident, Grant conduisait sa Model 3 en haut d’une colline et a soudainement remarqué des débris sur la route. La voiture a heurté les débris, qui ont été projetés sur la ligne des arbres.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, la carrosserie de la voiture était très endommagée, mais elle a néanmoins parfaitement protégé ses occupants. Grant a déclaré que lui et l’autre passager n’ont reçu que quelques coupures et contusions et n’ont même pas eu besoin d’aller à l’hôpital. Grâce à la conception robuste et bien pensée de la voiture, les deux occupants ont survécu à l’accident. Grant et son ami ont exprimé leur profonde gratitude à Tesla et à son PDG Elon Musk pour cela.

En février 2021, la Tesla Model 3 a remporté le prix IIHS Top Safety Pick + pour la troisième fois consécutive, affichant les meilleures notes dans la catégorie et prouvant qu’elle est l’un des véhicules les plus sûrs au monde. La sécurité de la Model 3, comme celle de toutes les voitures de l’entreprise, est une question de fierté.

La structure métallique est une combinaison d’aluminium et d’acier, pour une résistance maximale dans tous les domaines. Le travail constant et minutieux de Tesla donne des résultats étonnants, car la sécurité des occupants et des autres usagers de la route est une priorité. L’entreprise se préoccupe beaucoup de la sécurité et développe et améliore constamment divers systèmes qui préviennent les accidents et renforcent la sécurité des passagers en cas d’accident.