Badge d’accès aux réseaux de bornes de recharge : Lequel choisir ?

Recharger sa voiture sur une borne n’a rien de compliqué, sauf si celle-ci n’accepte pas directement la carte bancaire. Dans ce cas, la situation est plus compliquée. Le nombre de cartes de recharge et les abonnements disponibles augmentent sans cesse, et il devient difficile de s’y retrouver pour trouver le meilleur tarif.

L’application ABRP (A Better Route Planner) planifie pour vous, grâce aux caractéristiques de votre véhicule, les arrêts à prévoir aux bornes de recharge. L’application est pratique, mais ne permet pas de payer aux bornes.

Pour réaliser de grands trajets ou des voyages en France, il est nécessaire de se renseigner à l’avance pour ne pas se retrouver pris au dépourvu, sans possibilité de rechargement devant une borne.

Ce dossier permet de voir plus en détail les prix de certains opérateurs de mobilité. Au-delà de leur application facilitant la vie des conducteurs de véhicules électriques, les cartes de recharge simplifient l’utilisation des bornes.

On peut distinguer deux sortes d’opérateurs pour recharger son véhicule électrique : les opérateurs de mobilité comme ChargeMap ou Newmotion qui donnent accès à une grande majorité du réseau de recharge et les autres cartes, qui sont moins “universelles” et sont affiliées aux opérateurs qui posent les bornes de recharge.

Si vous ne disposez pas d’une borne de recharge à domicile et que vous branchez votre véhicule sur les bornes de recharges à proximité, il sera plus intéressant pour vous de vous abonner directement au réseau de votre borne pour bénéficier des meilleurs tarifs. Si vous utilisez quotidiennement cette borne, la carte de cet opérateur vous reviendra moins chère que celle des opérateurs de mobilité qui permettent de recharger sur la majorité des bornes.

Si vous souhaitez tout comparer depuis votre smartphone, l’application ChargePrice permet de connaître le meilleur tarif sur la borne de recharge sélectionnée, en fonction de vos cartes ou de vos abonnements.

ChargeMap

ChargeMap Pass reste la meilleure carte a posséder : l’application et le site internet sont très faciles d’utilisation, et la carte est la plus complète du marché. L’entreprise vient de franchir la barre des 100 000 utilisateurs du Pass et compte plus de 8 000 bornes en France. Autre gros point fort de cette carte : elle garantit de l’électricité 100% verte, issue de l’énergie solaire ou éolienne. La Carte ChargeMap donne accès à la plupart des bornes de recharge en France. L’application est intuitive et l’accès est gratuit.

L’entreprise vient de rajouter deux options :

Un planificateur d’itinéraire qui, à l’instar de l’appli ABRP, vous permet, en prenant en compte les paramètres de votre véhicule, de prévoir les différents “arrêts-recharges” à effectuer au cours du trajet.

La deuxième fonctionnalité s’adresse aux entreprises ; baptisé ChargeMap Business, l’outil permet de visionner et gérer les cartes de plusieurs utilisateurs via une nouvelle plateforme.

ChargeMap Pass est fourni avec les véhicules Jaguar électriques.

NB : La carte est une des plus complètes du marché, mais en contrepartie, elle ne propose pas forcément les meilleurs tarifs pour toutes les bornes dont ChargeMap n’est pas partenaire.

KiwhiPass

La carte Kiwhipass est également complète, elle revendique plus de 29 000 points de recharge, accessibles partout en France. L’entreprise propose deux formes de carte, un abonnement annuel qui permet de payer moins cher les recharges et une carte sans abonnement qui double les frais d’utilisation. La carte est fournie par certains concessionnaires pour les voitures Nissan, Renault, Hyundai ou Volkswagen.

NB : La carte est l’une des seules du marché à avoir besoin d’être créditée avant d’être utilisée ; des frais bancaires sont également appliqués à chaque fois que vous créditez votre solde.

Izivia

Après avoir abandonné bon nombre de bornes de recharge à cause d’un dysfonctionnement, et de leur entretien jugé trop coûteux en 2019 et 2020, le réseau Izivia, filiale d’EDF, reste un des acteurs importants dans la mobilité électrique. L’entreprise détient notamment plusieurs bornes de recharge accessibles en ville, comme les anciennes bornes Belib à Lyon, et devrait posséder d’autres réseaux de recharges publiques. En 2020, la carte d’Izivia était très intéressante grâce au réseau Corri-door, mais avec la réduction à 50 bornes, ce réseau est bien trop réduit actuellement. Izivia facture ses abonnés en fonction du temps de connexion aux bornes et ce, même si la recharge est terminée. La grille tarifaire d’Izivia est la plus compliquée puisqu’elle détaille les coûts exacts des recharges dans les différentes bornes.

NB : Cette carte reste utile si vous habitez dans une ville couverte par les réseaux partenaires, comme la métropole Grand Nancy où Izivia garantit le meilleur tarif.

Newmotion

L’entreprise rachetée par Shell en 2017 propose une carte qui compte plus de 5000 utilisateurs ; La carte est gratuite et demande une commission fixe de 35 centimes pour chaque utilisation. Cette carte de recharge est la plus complète à l’internationale avec plus de 165 000 bornes dans 35 pays.

NB : L’application fournie avec la carte est très complète, elle peut estimer le coût de la recharge sur les différentes bornes en fonction des paramètres de votre véhicule et de la borne. Elle permet également de déclencher la recharge à distance.

Freshmile

Fondée à Strasbourg, puis rachetée en mars 2021 par le groupe Rexel, Freshmile gère plus de 8 000 bornes et donne accès à la majorité des autres bornes existantes. De la même manière que les bornes gérées par Izivia, les tarifs sont sensiblement moins élevés sur les bornes exploitées par Freshmile. De nombreux centres commerciaux et stations services, comme E.Leclerc ou Total, en sont équipés. L’entreprise facture différemment sur les bornes Belib et Ionity, les tarifs peuvent parfois être très élevés.

Exemple : Avec une borne de Varennes-Changly sur l’A77 où l’utilisateur doit payer 0.19 par kilowattheures et 0.71 euros par minute. L’application indique la charge en temps réel pour éviter tout surcoût.

NB : Le rechargement de la carte est obligatoire avant de pouvoir l’utiliser.

Plugsurfing

La carte Plugsurfing donne accès au plus grand nombre de bornes en Europe, avec plus de 200 000 points de recharge. La carte est indispensable pour les trajets vers l’Allemagne avec son grand nombre de bornes. En France elle ne possède pas encore beaucoup de dispositifs de recharge, mais reste utilisable avec une majorité des bornes existantes.

Important : la carte prend des commissions fixes à chaque recharge sur des bornes hors du réseau.

NB : Le constructeur Volvo dispose de tarifs préférentiels en partenariat avec Plugsurfing.

Tout comme les dernières nouveautés de ChargeMap, l’application possède un calculateur d’itinéraire et donne une estimation du prix de la recharge totale.

Alizé

La carte Alizé de Bouygues et services propose des tarifs préférentiels avec plus de 4000 partenaires en France.

NB : Elle est idéale pour les trajets ne dépassant pas votre région en étant partenaire avec la plupart des régions. Les tarifs de l’abonnement sont donc calculés en fonction des territoires concernés.

En dehors de ces régions, la carte reste accessible sur les réseaux en itinérance mais facture un euros supplémentaire par recharge hors du réseau de bas de l’utilisateur.

Ionity

La plupart des bornes ne permettent pas de se recharger si l’on ne dispose pas de la carte de l’opérateur, mais d’autres comme les bornes Ionity sont accessibles sans carte et sans abonnement, en scannant un QR Code sur la station de recharge. Même si l’application Ionity ne fonctionne qu’avec les bornes rapides du réseau, Ionity est présente sur beaucoup d’aires d’autoroutes françaises et reste donc indispensable pour l’instant. L’entreprise offre un tarif préférentiel avec les constructeurs Audi, BMW, Ford, Mercedes, Volkswagen, Porsche et Hyundai, mais pour les autres véhicules, les tarifs restent accessibles, compte tenu de la puissance des chargeurs allant jusqu’à 350 kW sur la plupart des stations.

Tesla

Tesla reste bien sûr à part et ne propose aucune carte de rechargement puisque tous ces modèles se branchent sur les superchargers accessibles grâce à l’application Tesla.

Tableau récapitulatif

Fournisseurs Prix Abonnement

Annuel en € Frais

d’utilisation Nombre de bornes accessible

en France en 2021 ChargeMap 19,90 En moyenne

10% du prix

de la recharge 21 444 Izivia (EDF) 15 12 000 KiwhiPass Standard : 24

Abonné : 19 Standard : 0,35 €

Abonné : 0,70 € 29 000 Newmotion – 0,35 € / recharge Freshmile 4,99 Normales / 3-22 kW : 0,19 € par kWh et 0,01 € par min



Rapides / 44-50 kW : 0,19 € par kWh et 0,22 € par min 29 000 Plugsurfing 9,95 Frais de service allant jusqu’à 10% du montant de la charge Inconnu Alizé (Bouygues) En fonction

de la région 1€ par recharge



Charge normale : 0,02€/min + 0,19 kWh



Charge Rapide : 0,22€/min + 0,19 kWh 5 000 Ionity – Normale 0.39€/ min

Rapide 0.79€ /min Inconnu

