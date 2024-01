Dans cette exploration approfondie, nous analysons l’état actuel de la recharge gratuite des voitures électriques. Bien que cette pratique devienne de plus en plus rare, il existe toujours des solutions et des astuces pour trouver de l’électricité sans frais.

Les Bornes de Recharge Gratuites

Des applications comme Chargemap permettent de localiser des bornes de recharge gratuites. Cependant, la prudence est de mise car certaines bornes annoncées comme gratuites peuvent finalement inclure des coûts cachés. Une véritable recharge gratuite est celle où aucun paiement n’est exigé après le branchement du véhicule.

Bon plan spécifique par ville:

Bordeaux:

La Métropole de Bordeaux favorise l’éco-mobilité en proposant le rechargement gratuit des véhicules électriques dans plus de 235 stations gérées par Metpark. De plus, les propriétaires de véhicules électriques profitent d’1h30 de stationnement gratuit et de réductions jusqu’à 50% sur les abonnements et tarifs horaires de certains parkings souterrains, soutenant ainsi l’adoption de solutions de transport respectueuses de l’environnement.

Reims:

Le Centre Commercial Carrefour Reims Cernay propose sur son parking des bornes de recharge pour véhicules électriques. Ils disposent de 2 bornes de 22kW, 2 bornes de 75kW et 4 bornes de 300kW. Les utilisateurs doivent se connecter à l’application Carrefour Énergies pour utiliser les bornes. De plus, les détenteurs de la carte de fidélité Carrefour ou Carte Pass bénéficient de la première heure de recharge gratuitement. Le centre commercial est situé au 16 Route de Cernay, 51100 Reims. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter leur site web.

Les Possibilités de Recharge Gratuite

Plusieurs enseignes et établissements offrent encore des recharges gratuites, souvent sous condition de consommation sur place. Par exemple, des magasins comme Lidl, certains hôtels et restaurants peuvent proposer ce service. Les parkings publics peuvent également inclure la recharge dans leurs services, mais le stationnement reste payant. Certains concessionnaires automobiles offrent l’accès à leurs bornes pour leurs clients, bien que cela varie. De plus, certaines entreprises fournissent la recharge gratuite à leurs employés, ce qui représente un avantage non négligeable.

La Solution Carrefour Énergie

Carrefour Énergie, une initiative du groupe Carrefour, offre une heure de recharge gratuite sur des bornes de 22 kilowatts. En utilisant l’application Carrefour Énergie et la carte de fidélité de l’enseigne, les clients peuvent bénéficier de ce service dans les magasins Carrefour en France, une offre clairement indiquée sur leur site internet.

Les Bornes de Recharge à Destination Tesla

Exclusivement destinées aux véhicules Tesla, ces bornes sont généralement gratuites. Dans certains cas, elles peuvent être accessibles gratuitement à d’autres véhicules, mais cela reste une exception.

Conclusion

La recharge gratuite des voitures électriques est un phénomène en déclin, principalement en raison de l’augmentation du prix de l’électricité et du nombre croissant de VE. Malgré cela, des options comme l’offre de Carrefour Énergie demeurent. Il est essentiel de rester informé des évolutions du marché de la recharge pour saisir les opportunités disponibles.