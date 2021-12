Tesla Model 2 : Mythe ou réalité ?

La Tesla Model 2… Une voiture électrique accessible à tous ? Alors que le Tesla Semi et le Cyber Truck n’ont pas encore vu le jour. Est-ce raisonnable ? Pourquoi Tesla gagnerait gros à faire la surprise générale ? En tout cas, il s’agirait d’un véhicule entièrement électrique avec une esthétique basée sur la berline Tesla Model 3 et la Tesla Model Y, et conçue spécifiquement pour la ville.

On vous laisse découvrir le reste des détails techniques dans cet article…

Une compacte électrique attendue !

La compacte sera plus courte que la Model 3 (4,69 m) avec un gabarit plus proche des Volkswagen Golf ou ID.3 (4,26 m). Elle reprend logiquement quelques-uns des éléments de style de la Model 3 : absence de calandre, phares en amande, poignées rétractables…

A noter : Ce n‘est pas une citadine, car en 2023/2025 une compacte devrait mesurer entre 4,2 et 4,5 m. Pour certains, elle reste un peu trop grande; une citadine de 4 m peut (et doit) suffire !

Elle aura sans doute un aspect plus proche de la TMY, étant légèrement surélevée pour offrir une meilleure expérience de conduite. Mais elle devrait filer un sacré coup de vieux à nombre de productions existantes.

C’est ainsi qu’à l’horizon 2023/2024, la Tesla Model 2 devrait entrer en piste, en vue de concurrencer également la nouvelle Renault Mégane E-Tech. Vivement la Tesla compacte et voyons comment elle influera sur la concurrence !

Longue d’environ 4,40 m, elle serait prioritaire pour le marché européen, et donc assemblée sur notre continent. La firme a d’ailleurs posé ses valises à Berlin, pour faire sortir de terre sa nouvelle Gigafactory.

Ce complexe industriel devrait assembler des Model Y dès la fin 2021. Il accueillera également un centre de design dédié, qui accouchera probablement de cette future Model 2.

Tesla pourrait cependant choisir de débuter l’assemblage en Chine en attendant que la Gigafactory de Berlin, toujours en cours de construction, soit totalement opérationnelle. Les informations sont encore peu nombreuses, tout comme son lieu de production, incertain.

Une compacte à moins de 30 000 € ?

On critique parfois la firme californienne pour le caractère élitiste de sa gamme. Aujourd’hui encore, il faut débourser 50 000 €, au minimum, pour s’offrir une Tesla. Mais l’histoire nous a prouvé que la démocratisation d’une nouvelle technologie passe obligatoirement par son lancement commercial en haut de gamme. On peut ensuite espérer un retour sur investissement grâce à de belles marges, en vue d’investir les créneaux inférieurs par la suite.

Depuis 2021, le succès rencontré par les Model S et Model X ont permis de financer le développement de véhicules plus accessibles, incarnés par les Model 3 et Model Y. Eux-mêmes, grâce à la maîtrise de leur production à grande échelle, permettront bientôt à Tesla d’entrer dans une nouvelle ère.

Cela, en vue de démocratiser ses véhicules 100% électriques au plus grand nombre.

Mais s’il y a quelque chose qui attire l’attention sur le modèle Tesla 2, c’est bien son prix. Il a été annoncé que l’acheteur pourrait obtenir pour 25 000 dollars, soit environ 22 100 euros.

Pour inquiéter la Volkswagen ID.3, ainsi que la future Renault Mégane ZE, attendue fin 2021, Tesla devra réduire ses coûts de production de manière drastique. L’Allemande fait démarrer ses tarifs sous la barre des 38 000 €, hors aide de l’État, avec une autonomie de base de 330 km.

Gageons que la future Tesla Model 2 fera mieux pour moins cher, d’ici sa sortie, forte de nouvelles avancées technologiques. Pour permettre une telle baisse de prix (le modèle le moins cher de la maison en ce moment est le Tesla Model 3, vendu pour près de 50 000 euros), il ne suffira pas de réduire la taille du véhicule.

Il faudra aussi faire des concessions, probablement en termes d’autonomie et de puissance.

Mais les concessions ne sont peut-être pas aussi importantes qu’on pourrait le penser. Une partie importante des économies sera réalisée, de manière prévisible, côté fabrication : le Tesla Model 2 sera le premier modèle de maison à être produit en dehors des États-Unis.

Elle devrait proposer une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 600 km, dans sa version la plus huppée. On peut également imaginer qu’une variante sportive, développant l’équivalent de 400 ch, viendra soutenir son image, à plus long terme.

La future compacte électrique dispensée de volant ?

Côté style, la compacte s’appuiera sur une silhouette deux volumes, mais restera fidèle à une architecture 5 portes. Elle pourrait toutefois afficher une assiette surélevée pour optimiser son espace intérieur, à l’image de ce que proposera le futur modèle de Renault.

Dans l’habitacle, la Model 2 devrait reconduire l’environnement épuré des productions actuelles de Tesla. Mais espérons que le futur bureau de style allemand instillera un supplément d’âme à ce futur cockpit, ainsi qu’à son dessin extérieur.

Si la voiture volante commence à voir le jour, la voiture sans volant n’est encore qu’un fantasme. Sauf pour la fantasque Elon Musk, qui veut vendre une voiture sans direction, si bien que la prochaine Tesla « Model 2 » d’entrée de gamme n’aurait pas de cerceau.

Après une tentative ratée avec le Model Y, le Model 2 pourrait présenter un habitacle… épuré. La nécessité d’installer un volant et des pédales dans la prochaine Tesla est donc questionnée.

Tesla : vers une autonomie totale ?

Un nouveau système de conduite autonome équipera la prochaine compacte électrique à 25 000 $. Selon Musk, le système Full Self-Driving sera suffisamment au point en 2023, date de sortie prévisionnelle de la voiture, pour que la Model 2 puisse évoluer toute seule.

Après avoir réduit le volant à sa plus simple expression avec le Yoke, Tesla veut donc débarrasser l’intérieur de toute commande de direction. Une idée qui semble pour le moment bien farfelue, notamment à l’heure où l’Autopilot fait l’objet d’une enquête aux États-Unis.

La Tesla Model 2 s’appellera-t-elle seulement Model 2 ?

Actuellement, la voiture électrique Tesla la moins chère du catalogue est une berline. C’est la Tesla Model 3 Standard Plus (SR+), que l’on peut acheter en France pour 37 800 euros grâce au bonus écologique. C’est le ticket d’entrée chez Tesla.

Beaucoup espèrent désormais une voiture plus compacte et bien moins onéreuse.

S’il y a donc bien un modèle voiture qui est attendu, c’est la Tesla Model 2. Plusieurs fois évoquée par Elon Musk, nous savons peu de choses à son sujet. Tesla n’a jamais communiqué dessus directement, mais le milliardaire a évoqué une compacte électrique qui se situerait sous la Model 3 dans la gamme.

D’après les rumeurs, elle se nommerait Model 2 ou Model Q ou encore Model A.

Jusqu’à maintenant, Musk avait nommé ses véhicules de façon précise pour former le mot SEXY. Lors d’une assemblée générale, il aurait cependant confirmé que la Model 2 ne s’appellera pas Model 2… sans toutefois préciser le nom de la future voiture électrique.

Ce qui est sûr c’est qu’avec la construction de nouvelles Gigafactory, dont celle au Texas et celle en Allemagne, Tesla est en train de mettre en place une production à grande échelle. Le souhait d’Elon Musk, de démocratiser ses véhicules 100 % électriques au plus grand nombre, pourrait donc passer une nouvelle étape.

Néanmoins, cela reste un segment très concurrentiel. Plusieurs modèles compacts trônent déjà sur le classement des voitures électriques les plus vendues en France. Attendons de voir les surprises que peut nous réserver Tesla Model 2 – à moins qu’elle n’adopte un autre nom !