Réseau de bornes de rechargement incomplet : Faut-il s’inquiéter?

Chez Tesla Mag, on vous présente le bon et le moins bon de l’électrique, puis on en discute pour essayer d’améliorer les choses. Voici le témoignage édifiant d’un internaute sur LinkedIn qui nous permet de nous poser les bonnes questions.

La tribune

“Hier, autoroute A1, aire de Ressons, une fin de journée classique pour un électromobiliste comme moi. Arrivé devant les bornes de charges « ultra rapides » du Total Energies pour faire un appoint sur ma voiture, le verdict est sans appel, 3 bornes sur 4 hors service. Une simple rubalise pour vous signaler de ne pas insister.

Circulez (si vous le pouvez…) il n’y a rien à voir.

Pas un message d’excuses évidemment, ni de solution de repli et c’est là le plus grave. Il faut préciser qu’une semaine auparavant, la situation était identique, mais semble-t-il la priorité est ailleurs. On ne va quand même pas s’inquiéter pour quelques illuminés qui empruntent l’autoroute la plus fréquentée d’Europe en voiture électrique !

Cette station, parfaitement située entre Lille et Paris, est la seule réellement adaptée et aussi disponible pour les VE non Tesla, pour un trafic quotidien de plus de 100.000 véhicules sur cet axe : oui Sanef Groupe aujourd’hui, sur cette station centrale de 4 bornes entre Lille et Paris, 3 sont en panne depuis plus d’une semaine… Même pas de IONITY.

C’est ça l’avenir du véhicule électrique pour le Ministère de la Transition écologique ?

Vous imaginez, s’il n’y avait qu’une station de carburant entre Lille et Paris, et qu’elle était indisponible ? Je pense qu’il y aurait un peu plus de pression politique… Alors quand je vois Total Energies Mobility Solutions, annoncer fièrement sur ce réseau Linkedin, que leur badge donne accès à plus de 10.000 bornes de charges en France, je m’étrangle ! Je veux juste leur dire arrêtez ce greenwashing que plus personne ne croit.

Tesla viennent d’ouvrir le 30.000ème borne de charge ultra rapide, à coup de 16 bornes de 250 kw par site, et vous, vous êtes incapables d’en maintenir 4 en service dans votre plus grosse station des Hauts de France ? La borne de charge lente sur la place d’un village qui représente la grande partie de vos 10.000 bornes accessibles par votre badge, ça n’intéresse personne !

Il faut que la maintenance suive en temps réel sur ces bornes rapides, des axes autoroutiers, pas besoin de gaspiller en drapeaux ni toitures design, juste des bornes ! Mais bon c’est sûr Total Energies, vous n’avez pas les moyens nécessaires pour accélérer ce sujet…

J’en viens à penser que si vous cherchiez à dégouter les conducteurs électriques, vous ne feriez pas autrement. Je reste 100% convaincu par les VE, avec une flotte commerciale chez DESENFANS que j’ai déjà passée à plus de 25% en VE, je roule moi-même plus de 3500 km en électrique par mois, et rien ne me fera jamais retourner en thermique!

Il y a juste des fournisseurs d’énergie (et de pétrole…) qui veulent tout faire pour retarder ce tournant inévitable en cherchant à le décrédibiliser, en promettant un service qu’ils n’assurent pas ! Le constat est que comme pour les constructeurs historiques, c’est une boîte californienne de quelques années à peine, qui en ouvrant son réseau de charge à toutes les marques va venir leur botter les fesses…”

Notre avis

On constate comme vous l’aspect inacceptable de la situation et on comprend tout à fait que ça puisse provoquer ce genre d’énervement… C’est vrai que lorsqu’on y pense, le manque de stations de recharge fait partie des principaux freins à l’achat pour de potentiels propriétaires de voitures électriques, pas à tort visiblement !

C’est vrai dommage que des entreprises de si gros calibres, sans parler du gouvernement, encouragent de la sorte à passer à l’électrique pour ensuite compliquer le quotidien des personnes mêmes qui les ont écouté ! A quoi bon durcir les conditions pour les voitures thermiques (prix de l’essence, interdiction de circuler dans certaines zones, etc.) si on ne facilite pas davantage le passage au thermique ?

Mais on s’accorde aussi avec les propos tenus dans les commentaires. Il ne faut pas tout vouloir tout de suite, il faut aussi un peu de temps. Rome ne s’est pas faite en un jour comme on dit. Un réseau fonctionnel comme celui de Total ne peut malheureusement pas être parfait en six mois ou un an.

Quant à celui de Tesla, il a mis sept ans à se mettre en place, on se souvient tous de certains essais compliqués. Il faut effectivement reconnaître que rouler en Tesla, c’est se simplifier la vie, bien que la marque ait commencé à ouvrir ses bornes aux autres marques. De plus, ils ont prévu de tripler leur nombre de bornes en 2 ans…

Attention également à ce que « coup de gueule » envers Total ne se transforme en critique du VE. Cela ferait tellement plaisir aux pétroliers, dont c’est peut être le but pour certains. Des réseaux de recharges rapides fiables existent partout en Europe : Tesla, IONITY et Fastned en sont les meilleurs exemples.