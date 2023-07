Le pilotage de vos bornes à distance, un enjeu stratégique pour demain

La nouvelle ère de la mobilité durable est à notre porte. Les voitures électriques (VE) sont progressivement devenues une option de choix pour de nombreux automobilistes, et l’infrastructure de recharge qui les soutient est de plus en plus critique. Monta, une startup danoise, est en passe de devenir un pionnier dans ce domaine, offrant une plateforme de recharge de véhicules électriques tout-en-un.

Monta : une vision globale de la recharge des véhicules électriques

Créée en 2020, Monta est une entreprise innovante qui offre des solutions de recharge pour tous les acteurs du VE : fabricants, installateurs, opérateurs de points de recharge, entreprises, institutions publiques et conducteurs individuels. Avec des investissements significatifs (50 millions d’euros levés) et une présence croissante en Europe, dont la France, l’entreprise s’est imposée comme un acteur majeur de l’écosystème de la mobilité électrique.

« L’objectif de Monta est de devenir un acteur majeur du développement de l’écosystème de la mobilité électrique en France, notamment grâce à ses solutions de gestion des points de recharge et de facilitation de la recharge des véhicules électriques. L’impact environnemental par la réduction des émissions de CO2 est également un des éléments clés pour créer le changement et réussir le défi de la transition énergétique, » déclare Amine Gharby, Directeur France de Monta.

L’état de la recharge électrique en France

L’importance de la recharge électrique est claire. Le développement de l’infrastructure de recharge est crucial pour généraliser l’usage de la voiture électrique, accélérer la transition vers des mobilités décarbonées et durables, et atteindre les objectifs européens. La France, avec plus de 100 000 bornes de recharge ouvertes au public, est le deuxième pays le mieux équipé d’Europe, derrière les Pays-Bas mais devant l’Allemagne.

Des solutions de pointe pour la mobilité électrique

Siemens : offre des solutions de recharge automatisée, en combinant véhicules électriques et infrastructure de recharge pour dynamiser la mobilité électrique.

: offre des solutions de recharge automatisée, en combinant véhicules électriques et infrastructure de recharge pour dynamiser la mobilité électrique. Electro-mob : propose des solutions de recharge intelligentes pour les entreprises, avec un logiciel de supervision inclus.

: propose des solutions de recharge intelligentes pour les entreprises, avec un logiciel de supervision inclus. ChargePoint : présente une solution tout-en-un comprenant bornes de recharge, logiciels et services.

: présente une solution tout-en-un comprenant bornes de recharge, logiciels et services. MOB Energy : vise à simplifier la recharge des véhicules électriques pour une expérience utilisateur renforcée.

: vise à simplifier la recharge des véhicules électriques pour une expérience utilisateur renforcée. Zeplug : offre des systèmes de supervision des bornes de recharge nécessitant une connexion internet.

Le futur de la recharge de véhicules électriques

Les statistiques de Monta indiquent clairement la croissance rapide du marché de la recharge de véhicules électriques. Avec 3,4 millions de charges effectuées et 86 000 points de charge en entreprise, Monta est en bonne voie pour devenir un acteur majeur du secteur.

Dans ce contexte, le pilotage à distance des bornes devient une question stratégique. Non seulement il offre un confort inégalé aux utilisateurs, mais il permet également d’optimiser l’utilisation de l’énergie et de faciliter la gestion des parcs de véhicules électriques pour les entreprises et les institutions. L’ère de la recharge intelligente est en marche, et Monta est en passe de devenir un acteur clé dans cette révolution.