La société espagnole de lanceurs spatiaux PLD Space a récemment signé un prêt syndiqué de 31,2 millions d’euros avec Banco Santander, EBN Banco et l’Instituto de Crédito Oficial (ICO). Cette opération, couverte par la politique d’investissements stratégiques de Cesce et bénéficiant du conseil juridique de Deloitte et Watson Farley & Williams, marque une avancée significative pour l’industrie spatiale en Europe, où le financement bancaire est rare.

Un support solide pour le programme MIURA 5

Le financement est principalement destiné au programme de lanceur spatial MIURA 5 de PLD Space. Cela inclut le développement technologique et l’expansion des capacités industrielles de la société, en particulier les infrastructures associées. En outre, ce prêt soutiendra également la croissance de l’entreprise qui prévoit de conclure l’année 2024 avec 300 employés.

Une collaboration exceptionnelle entre les institutions financières

Banco Santander et EBN Banco agissent en tant que co-leading banks pour ce prêt syndiqué dans lequel ICO participe également. De plus, EBN Banco sert en tant que banque agente et agent de garantie. Le financement est assuré par l’assurance CESCE, encadrée dans sa ligne d’assurance investissement stratégique dédiée au secteur aérospatial. Fernando Salazar, président et CEO de Cesce, a déclaré que « cette opération, couverte par la politique d’investissement stratégique, est un autre exemple du soutien que nous apportons aux entreprises dans leurs projets d’internationalisation ».

Implications et objectifs du projet MIURA 5

L’objectif de PLD Space est de réaliser le premier lancement de MIURA 5 d’ici fin 2025 et de commencer les opérations commerciales en 2026, avec l’ambition de dépasser les 30 lancements annuels d’ici 2030. Ezequiel Sanchez, président exécutif de PLD Space, a souligné l’importance de ce soutien financier en déclarant : « Obtenir le soutien de grandes banques comme Banco Santander, EBN Banco et ICO, ainsi que l’assurance de Cesce, est une réalisation significative pour nous. Cette opération rare dans le secteur des lanceurs spatiaux nous permet d’avancer dans nos plans tout en protégeant l’investissement de nos actionnaires ».

Engagement du gouvernement et implications sociales

L’opération a été signée au siège du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Entreprise et a été présidée par la secrétaire d’État au Commerce, Amparo López Senovilla, qui a accompagné les représentants des entités impliquées dans le projet de financement. López Senovilla a souligné que « cette opération, qui fait partie du programme PERTE Aérospatial, démontre l’engagement ferme du gouvernement à soutenir la croissance des entreprises espagnoles ».

Retour des acteurs clés impliqués dans le financement

Itziar Letamendi, responsable mondiale des dettes de croissance chez Banco Santander, a déclaré que « nous sommes ravis de soutenir cette opération et de contribuer au développement de secteurs de pointe tels que l’aérospatiale. Le projet MIURA 5 témoigne des capacités technologiques des entreprises espagnoles et de leur capacité à concurrencer en Europe et dans le monde ». Rafael Gómez Perezagua, président d’EBN Banco, a commenté : « nous sommes fiers de pouvoir contribuer au développement et à l’internationalisation des entreprises espagnoles, en particulier dans des secteurs à haute valeur ajoutée comme l’aérospatial ».

José Carlos García de Quevedo, président de l’ICO, a souligné que « l’implication du groupe ICO dans ce prêt démontre notre engagement à promouvoir des projets à fort impact dans le cadre du Plan de relance, de transformation et de résilience. En collaboration avec le secteur privé, nous visons à générer des emplois de qualité et à stimuler la croissance des entreprises espagnoles ».

Enfin, Fernando Salazar de Cesce, a déclaré que « nous avons créé ce produit pour assurer le financement des entreprises qui commercialisent des produits espagnols avec une composante très technologique, numérique et/ou écologique ».