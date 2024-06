Dans le monde de l’automobile, comparer des modèles de luxe comme la BMW M340i xDrive et la Tesla Model 3 Performance est toujours fascinant. Ces deux véhicules offrent des performances exceptionnelles, mais via des moyens bien différents. Plongeons dans les détails pour comprendre les forces et les particularités de chacun de ces modèles.

Performances sur Route

La BMW M340i xDrive est un véritable bolide, atteignant de 0 à 100 km/h en seulement 4,4 secondes et pouvant atteindre une vitesse maximale de 250 km/h. Elle est dotée d’un moteur à combustion interne traditionnel et consomme 8,5 litres de carburant tous les 100 kilomètres. À un coût moyen de 15,70€ pour ces 100 km, les frais de carburant peuvent rapidement s’additionner.

De son côté, la Tesla Model 3 Performance offre des chiffres encore plus impressionnants avec une accélération de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes et une vitesse de pointe de 262 km/h. En tant que véhicule électrique (VE), son efficacité s’élève à 16,7 kWh/100 km pour un coût moyen de seulement 6,50€. Ce qui représente une économie significative par rapport à son homologue à moteur à combustion.

Coût Total D’acquisition

Le prix d’achat initial de la Tesla Model 3 Performance est de 56,990€, ce qui est nettement inférieur aux 76,000€ de la BMW M340i xDrive. Cependant, pour obtenir les mêmes niveaux de confort et de technologie offerts par la Tesla, il faudrait ajouter plusieurs options à la BMW :

Roues de 19 pouces : 1,100€

Peinture métallisée : 960€

Sièges sport : 2,290€

Verre acoustique : 200€

Assistance au conducteur : 1,400€

Suspension adaptative : 500€

Volant chauffant : 270€

Phares adaptatifs : 850€

Système de préchauffage : 1,400€

Système audio premium : 550€

Pack innovation : 2,950€

Pack confort : 1,480€

Avec toutes ces options, le prix d’achat de la BMW atteindrait environ 90,100€, ce qui la rend beaucoup plus coûteuse que la Tesla. De plus, même avec ces ajouts, certains équipements tels que les sièges ventilés et chauffants à l’arrière ou les roues de 20 pouces ne sont pas inclus.

Efficacité et coût d’utilisation

Efficacité (quantifiée en l/100km pour les voitures thermiques et en kWh/100km pour les VEs) est une mesure clé qui influe grandement sur le coût total d’utilisation d’un véhicule.

L’efficacité de la BMW M340i xDrive de 8,5l/100 km se traduit par des coûts de carburant plus élevés par rapport à la Tesla Model 3 Performance qui utilise 16,7 kWh/100 km d’électricité. La différence de coût de carburant est significative, surtout sur le long terme. En calculant les coûts des carburants locaux, rouler en Tesla coûte environ 6,50€ tous les 100 km contre 15,70€ pour la BMW.

Définition des termes

Efficacité : Pour un véhicule, cela se réfère à sa capacité à utiliser du carburant ou l’électricité de manière optimale pour parcourir une certaine distance.

Suspension adaptative: C’est une technologie qui ajuste automatiquement la dureté des amortisseurs pour offrir un confort de conduite optimal selon les conditions de la route.

Verre acoustique: Ce type de verre est conçu pour réduire les bruits extérieurs, offrant ainsi une conduite plus silencieuse et confortable.

Espaces de Cargaison

Pour ceux qui recherchent une capacité de chargement, la Tesla Model 3 Performance prend l’avantage avec 682 litres d’espace de cargo, contre les 480 litres de la BMW M340i xDrive. Cela peut faire une grande différence pour les familles ou les particuliers ayant besoin de transporter beaucoup de matériel.

Conclusion

La BMW M340i xDrive et la Tesla Model 3 Performance offrent toutes deux des performances exceptionnelles, mais elles s’adressent à des besoins et des préférences différents. La BMW est une voiture de luxe traditionnelle avec des coûts de carburant plus élevés et un prix d’achat final potentiellement plus élevé. La Tesla, quant à elle, est une option plus moderne et économique avec des coûts d’acquisition et d’utilisation réduits, tout en offrant des performances impressionnantes et une capacité de chargement supérieure.