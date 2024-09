BYD (Build Your Dreams) a franchi une nouvelle étape en atteignant le million de ventes de véhicules électriques (VE) pour l’année 2024. Ce succès impressionnant, annoncé début septembre, est en grande partie dû à un mois d’août exceptionnel en termes de ventes.

Des chiffres de ventes impressionnants

En août dernier, BYD a vendu un total de 373 082 nouveaux véhicules énergétiques (NEV), y compris les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et les voitures entièrement électriques. Ce chiffre dépasse le record précédent établi en juillet, qui était de 342 383 NEV vendus. Avec ces nouvelles ventes, BYD a maintenant vendu 1 004 623 véhicules électriques sur les huit premiers mois de 2024, soit une augmentation de 12 % par rapport aux 897 220 vendus à la même période l’an dernier.

Une croissance continue des hybrides rechargeables

Les hybrides rechargeables ont été le moteur principal de cette croissance, avec 222 384 unités vendues en août, ce qui représente une augmentation de 73 % par rapport à août 2023. BYD a établi des records de ventes de PHEV durant six mois consécutifs. Jusqu’à fin août 2024, la société a vendu plus de 1,3 million de PHEV, en hausse de 43 % par rapport aux 886 000 vendus l’année précédente.

Augmentation modérée des ventes de VE

En ce qui concerne les voitures entièrement électriques, BYD a vendu 148 470 unités en août, ce qui représente une croissance annuelle de 2 % et une augmentation de 15 % par rapport à juillet. Bien que la croissance soit plus modeste par rapport aux PHEV, elle a tout de même suffi à faire franchir à l’entreprise le cap du million de ventes de VE pour 2024.

Expansion rapide à l’international

Les ventes à l’étranger ont également contribué à cette performance impressionnante. Les ventes internationales de BYD ont atteint 31 451 unités en août, marquant une augmentation de 26 % par rapport à l’année précédente et de 5 % par rapport à juillet. Au total, l’entreprise a vendu près de 265 000 véhicules à l’étranger jusqu’à fin août, en s’étendant sur de nouveaux marchés comme le Brésil.

Innovations technologiques pour soutenir la croissance

La croissance remarquable de BYD est attribuable en grande partie à ses innovations technologiques. En mai, la société a introduit son système hybride DM 5.0, déjà intégré dans plusieurs nouveaux modèles. Selon l’entreprise, ce système permet de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité énergétique.

De plus, BYD a lancé sa nouvelle plateforme e-Platform 3.0 pour véhicules électriques plus tôt cette année. Cette plateforme promet d’optimiser l’efficacité et la recharge des VE, ce qui pourrait potentiellement augmenter encore plus les ventes de ces véhicules.

Vers de nouveaux sommets?

Avec son expansion continue, BYD est en bonne position pour aller encore plus loin. Ayant déjà surpassé Honda et Nissan en devenant le septième plus grand constructeur automobile au deuxième trimestre de 2024, l’entreprise prévoit d’ouvrir de nouvelles usines à l’étranger, notamment au Pakistan, en Turquie, au Mexique et au Brésil. Ces nouvelles usines devraient aider BYD à répondre à la demande croissante de solutions abordables sur les marchés clés internationaux.

La montée en puissance de BYD symbolise l’ascension des véhicules électriques non seulement en Chine mais dans le monde entier. Avec des modèles de plus en plus efficaces et abordables, l’entreprise semble bien partie pour continuer à dominer le marché des nouveaux véhicules énergétiques.