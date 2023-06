Qovoltis s’attaque au marché américain !

L’innovation française du secteur de l’électromobilité, Qovoltis, se lance sur le marché américain, armée de sa technologie de pointe. Pour une transition écologique globale, la startup prouve qu’il n’existe pas de frontières.

Un Nouveau Challenger sur le Marché Américain

La jeune pousse française, Qovoltis, qui s’est spécialisée dans la production de bornes de recharge intelligentes pour véhicules électriques, se prépare à faire ses débuts sur le marché américain. La startup participera à l’événement « EVS36 », le salon international des véhicules électriques, se déroulant du 11 au 14 juin à Sacramento aux États-Unis. Ce sera l’occasion pour Qovoltis de dévoiler ses chargeurs AC (accélérés) et DC (super chargeurs), spécialement conçus pour les consommateurs américains.

Le Défi de la Recharge Électrique : Une Solution Française

La transition vers la mobilité électrique repose sur deux piliers majeurs : l’offre de véhicules électriques et l’infrastructure de recharge. Cette dernière, souvent présentée comme le « maillon faible » du développement de la mobilité électrique, est précisément l’angle d’attaque de Qovoltis.

Cette société se fixe pour objectif de faciliter les nouvelles modalités de mobilité quotidienne tout en limitant l’empreinte carbone. Pour ce faire, elle propose des bornes de recharge conçues intelligemment et efficacement, en utilisant l’intelligence artificielle et des technologies brevetées. Cela permet une optimisation de la recharge, tout en minimisant l’impact sur le réseau électrique.

Décryptage des Solutions de Recharge de Qovoltis

Borne DC – QoMAX (Super Chargeur)

La borne DC QoMAX se décline en deux modèles : 60-120 kW et 140-240 kW. Cette solution, conçue pour les parkings autoroutiers, les stations-service, les centres-villes et les supermarchés, offre de nombreux modes de paiement : Apple Pay, Google Pay, cartes RFID, applications mobiles et cartes de crédit.

Borne AC – Qobox mini (Accélérés)

Avec une puissance de 9,6 à 12 kW, la Qobox mini est une borne AC spécialement conçue pour les utilisations résidentielles, tant pour les maisons individuelles que pour les copropriétés. Son design compact et épuré (25x25x10 cm) dissimule des fonctionnalités avancées compatibles avec les futures normes de l’industrie, comme le V2G (Vehicle-to-Grid), V2H (Vehicle-to-Home) et le Plug&Charge. Les modes de paiement disponibles incluent les cartes RFID, les applications mobiles, les cartes de crédit et le Plug&Charge. Sa sortie sur le marché est prévue pour septembre 2023.

Qovoltis Confiant Face à l’Avenir

Ehsan Emami, fondateur et président de Qovoltis, est enthousiaste quant à cette nouvelle étape : « Nous sommes ravis de dévoiler nos chargeurs AC et DC aux États-Unis. Nous sommes convaincus que nos solutions de recharge intelligentes répondront aux besoins croissants des utilisateurs de véhicules électriques, en offrant des performances innovantes, une intelligence avancée et un design élégant. »

Dans un marché américain dominé par des géants tels que Tesla et ChargePoint, la jeune pousse française parviendra-t-elle à trouver sa place ? La réponse résidera sans doute dans sa capacité à convaincre non seulement les conducteurs de véhicules électriques, mais aussi les acteurs privés et publics de l’importance de développer une infrastructure de recharge accessible et efficace. Il ne fait aucun doute que le défi est de taille, mais l’ambition de Qovoltis est à la hauteur de ce dernier.