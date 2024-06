En tant qu’installateur certifié auprès de Qualifélec/Afnor et/ou RGE, vous avez la possibilité de devenir partenaire de Tesla Magazine.

Mais qu’est-ce que cela signifie exactement ? Être partenaire de Tesla Magazine vous permet d’être référencé dans une zone géographique spécifique, proche de votre zone d’intervention.

L’objectif n’est pas de définir des zones de prospection, mais de déterminer les zones où vous pouvez facilement rayonner. Tesla Magazine vous accompagne dans votre stratégie d’acquisition de prospects locaux en mettant à votre disposition des outils et des dispositifs nationaux.

Les avantages d’être partenaire de Tesla Magazine

Tesla Magazine utilise exclusivement le SEO pour acquérir des prospects qualifiés, qu’elle transmet ensuite en exclusivité à son réseau de partenaires.

En tant que partenaire, vous serez mis en relation avec des clients, et Tesla Magazine facilitera les échanges entre vous et les clients pour garantir le bon déroulement des actions et des transactions.

Chaque mois, Tesla Magazine gère environ 800 demandes d’installation de bornes de recharge et de panneaux solaires à l’échelle nationale, un volume considérable qui nous permet d’animer notre réseau d’entrepreneur engagé dans la révolution électrique.

Un réseau d’installateurs de confiance

Tesla Magazine a choisi de rester un média et de transmettre les prospects à son réseau d’installateurs, qui bénéficient d’une excellente réputation locale.

Travaillant avec des références locales, Tesla Magazine assure à ses clients une certaine assurance quant au choix de l’installateur. La plateforme agit comme un tiers de confiance en évaluant la qualité des devis et en recommandant des installateurs locaux sur la base de données croisées et des avis clients.

Une approche qualitative pour tous

Tesla Magazine met en relation différents types de clients, tels que des particuliers, des entreprises, des copropriétés et des collectivités, avec des installateurs locaux sélectionnés sur des critères de qualité rigoureux. Les partenaires de Tesla Magazine peuvent être des artisans locaux, des PME ou des grands groupes, tous choisis pour leurs compétences techniques validées par des organismes nationaux mais également pour leurs qualités de conseil.

Prénom / Société *

E-mail *

Numéro de téléphone *

Votre message *

Comments Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé. Δ

Vers une électrification globale des foyers

Aujourd’hui, le marché est orienté vers une électrification globale des foyers. Tesla Magazine conseille à ses partenaires de suivre des formations complètes pour répondre aux demandes croissantes des clients en matière de bandes de recharge, de panneaux solaires, de pompes à chaleur, d’unités de stockage et de systèmes électriques visant à réduire les factures des clients et à améliorer l’autoconsommation des foyers.