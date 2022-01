Pourquoi la KIA EV6 est meilleure qu’une Tesla ?

Dans la bataille pour le meilleur e-crossover, la toute nouvelle Tesla Model Y affronte en tête à tête son grand rival, le Kia EV6. Ce sont, dans leur catégorie, les deux modèles les plus attendus en 2022. Le Model Y, qui vient tout juste d’arriver en Europe, sera doté d’une bonne autonomie, d’une technologie de pointe et de nombreuses améliorations en matière de performances.

L’EV6, quant à elle, a un peu plus à prouver, car Kia la vend à un prix supérieur à celui habituellement associé à la marque coréenne abordable. Cela dit, sur le papier, l’EV6 est assez impressionnante. En outre, son style, résolument moderne, se distingue de celui, un peu plus fade, du modèle Y.

Le design futuriste : Tesla Model Y Vs Kia EV6

Le Model Y offre une polyvalence maximale et peut transporter sept passagers. Chaque siège de la deuxième rangée se replie indépendamment. Cela crée un espace de rangement flexible pour les skis, les meubles, les bagages et plus encore. Le hayon s’ouvre sur un plancher de coffre bas qui rend le chargement et le déchargement faciles et rapides.

L’EV6 de Kia remplit les conditions requises en matière de design. L’extérieur du SUV est équipé d’un éclairage LED élégant et moderne. Un système d’éclairage arrière traverse tout le coffre. Il indique clairement que cette voiture est un peu différente.

Sans être, toutefois, en total désaccord avec tout ce qui se trouve sur la route. L’intérieur est également fabriqué à partir de matériaux recyclés et durables, notamment du cuir végétalien.

À l’intérieur, Kia n’a pas craqué pour le design des tablettes à la Tesla. Au lieu de cela, elle a suivi l’exemple de Porsche. Ainsi, elle propose un écran approprié derrière le volant et un autre au-dessus de la console centrale.

Il s’agit d’une approche plus traditionnelle de la conception de l’habitacle. Ce qui signifie qu’elle n’est pas tout à fait aussi impressionnante qu’elle pourrait l’être. Cependant, le véhicule sera toujours aussi beau dans quelques années, lorsque les écrans des tablettes auront disparu.

Des performances étonnantes : Tesla Model Y Vs Kia EV6

La transmission intégrale de Tesla est dotée de deux moteurs électriques indépendants. Ils sont ultra réactifs, et contrôlent numériquement le couple transmis aux roues avant et arrière. Cela améliore considérablement la tenue de route, la traction et le contrôle de la stabilité. Le Model Y est une machine performante sous la pluie, dans la neige, dans la boue et en tout-terrain.

Au lancement, il y aura deux versions, toutes deux équipées de deux moteurs et donc de quatre roues motrices. La version Long Range dispose d’un moteur sur l’essieu arrière et d’un moteur moins puissant à l’avant. Ce qui donne une puissance combinée de 434 ch, suffisante pour un temps de 0 à 60 mph de 4,8 secondes et une vitesse de pointe de 135 mph.

Enfin, il y a la version Performance, qui développe 483 ch (360 kW) et permet d’atteindre le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes.

Disponible avec un seul moteur électrique monté sur l’essieu arrière ou un moteur électrique sur les deux essieux, l’EV6 peut être configurée avec une transmission arrière ou intégrale. Les modèles à transmission intégrale sont dotés d’une batterie plus puissante et d’une puissance totale de 313 ou 576 chevaux. Alors que le modèle de base à transmission arrière est doté d’une batterie plus petite et de 167 chevaux.

En optant pour la plus grosse batterie, la puissance totale de l’EV6 à propulsion arrière passe à 218 chevaux. Kia estime que la version de 313 chevaux peut accélérer de 0 à 60 mph en 3,5 secondes.

Ceux qui recherchent des performances maximales en ligne droite apprécieront la GT de 576 chevaux, dont le temps de 0 à 60 mph est estimé à moins de 3,5 secondes. L’EV6 est basée sur la même plateforme que sa future cousine entièrement électrique, la Hyundai Ioniq 5. Mais la Kia est la seule à proposer l’option du groupe motopropulseur axé sur la performance.

Le système d’infodivertissement avancé, la batterie et le prix : Tesla Model Y Vs Kia EV6

Le système d’infodivertissement fonctionne grâce à un écran tactile de 12 pouces, une extension du groupe de jauges numériques de 12 pouces de l’EV6.

Outre la capacité d’accepter les mises à jour en direct et de répondre à une myriade de commandes vocales, le système comprend des fonctions populaires telles que Apple CarPlay, Android Auto, la recharge sans fil des smartphones et un hotspot Wi-Fi.

De plus, la stéréo peut être améliorée avec l’unité Meridian à 14 haut-parleurs disponible.

Le EV devrait débuter à un prix d’environ 45 000 $ et atteindre un maximum de 55 000 $ lorsqu’il sera mis en vente. L’EV6 ressemble davantage à une voiture traditionnelle et est également moins chère.

Elle peut facilement être utilisée à la fois comme véhicule de transport pour les cadres et comme véhicule de transport familial.

Quant à la Model Y, elle offre une excellente accélération et de nombreuses caractéristiques pratiques. Malgré quelques défauts dynamiques et un écran tactile trop lourd, la Model Y se situe confortablement vers le haut de la catégorie, avec un accès à un réseau de recharge qui reste inégalé.

L’attente de l’arrivée de la Tesla Model Y au Royaume-Uni a été longue, mais elle semble en valoir la peine.

Tesla Mag : y a-t-il quelques critiques à émettre ?

Je pense que l’ajout de Kia, mais aussi d’autres marques, à la gamme de VE disponibles aux États-Unis et ailleurs est génial et donnera plus de choix aux gens. Kia est un acteur de classe.

La qualité de construction est solide, la qualité de l’intérieur aussi bonne que celle de VW et après 50 000 km, elle est totalement fiable. Ce n’est pas étonnant que les marques coréennes prennent des parts de marché partout, ces voitures sont géniales à conduire et à posséder.

J’ai vu de nombreuses critiques comparant l’EV6 à la Model Y et, bien que les deux voitures aient leurs points forts et soient meilleures dans certains domaines que la Model Y, elles manquent dans d’autres. Citons en vrac :

l’autonomie,

l’espace intérieur,

le stockage,

le remorquage,

l’info divertissement,

l’infrastructure de recharge (pour le moment),

les meilleures mises à jour en direct

et quelques autres choses.

J’adore le modèle Kia, mais je déteste le plastique noir brillant que les constructeurs utilisent. En plus, il y a toujours des boutons stupides pour des choses qui ont vraiment besoin d’un retour tactile.

Enfin, tout dépend des avis. Pour d’autres, un écran tactile n’est pas la solution miracle pour tout. Et les boutons physiques sont appréciés, surtout pour les choses utilisées quotidiennement.

Aussi, pourquoi tant de plastique dur ? Tout le tableau de bord avant a l’air en plastique, la moitié du coffre est couverte de plastique. Et le rangement avant en plastique a de quoi faire grimacer. L’intérieur est très agréable, mais je n’ai pas vu autant de plastique dans une voiture depuis la Civic des années 90.

Match Kia vs Tesla : la EV6 établit un nouveau record

Dans un voyage qui, en avion commercial, prendrait 6 heures, la Kia EV6 a fait le voyage de New York à Los Angeles, un voyage qui, selon Google, prendrait 42 heures et couvrirait près de 2800 miles.

Selon Kia, le voyage a duré 7 jours, et la voiture, que nous supposons proche de la norme, a eu besoin d’être rechargée pendant un total de 7 heures et 10 minutes. Elle bat la Tesla de 5,5 heures, car celle-ci a eu besoin de près de 13 heures aux bornes de recharge électrique en comparaison.

Cela représente un total d’une heure par jour pour la Kia ! Bien que l’on ne sache pas exactement à quelle fréquence et pendant combien de temps elle a rechargé à chaque point.

Pour référence, la Kia EV6 peut se recharger rapidement jusqu’à 350 kW, ce qui permet de recharger jusqu’à 80 % de la batterie en 18 minutes, avec une autonomie d’environ 300 miles.

Cela signifie que vous pourriez potentiellement obtenir 240 miles de charge pour 20 minutes de détente en buvant un café… Et n’avoir besoin de le faire qu’environ 11 fois pour atteindre Los Angeles lors de votre voyage depuis New York.

Il sera intéressant de voir comment se comportera la Kia EV9 lorsqu’elle sera officiellement commercialisée l’année prochaine.

Conclusion : la Kia EV6, grande gagnante

La Tesla Model 3 dispose de différentes capacités de batterie en fonction de l’endroit où l’on regarde. Mais avec une autonomie, une taille de batterie et des performances similaires, la Kia EV6 semble être l’un de ses principaux concurrents sur un marché en pleine croissance de VE premium de niveau moyen.

On ne sait pas exactement comment la Kia a battu le record mondial Guinness de Tesla aussi facilement. Cela dit, la Tesla qui a établi la barre précédemment n’était pas une Model 3, mais une Model S. Une voiture qui est une berline exécutive plus grande et plus lourde que la coréenne.

Avec jusqu’à 400 livres de différence entre les deux voitures, cela pourrait être l’une des différences. Et là, encore une fois, les poids à vide varient en fonction des modèles, des spécifications et des sources que vous consultez.

Mais il n’y a pas que la réussite du voyage à travers le pays qui impressionne avec l’EV6. L’un des aspects les plus attendus de cette voiture est la variante haute performance GT Long Range avec 577 ch.

Cela semble beaucoup, et ça l’est ! Mais n’oubliez pas qu’il s’agit de voitures de deux tonnes et qu’elles pèsent environ 30 % de plus qu’une Volkswagen Golf 2021.

Dans ce match Kia vs Tesla, n’attendez donc pas les performances d’une Ferrari 488 et choisissez la EV6 la plus rapide. Mais elles seront plus qu’adéquates, et à en juger par le potentiel d’autonomie que nous avons vu ici, elle pourrait être le meilleur pari pour traverser l’Amérique du Nord en vitesse avec plus de temps libre pour les pauses café.