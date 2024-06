Dans un monde en constante évolution énergétique, EDF se positionne comme un acteur clé en offrant des solutions innovantes et durables à ses clients. Aujourd’hui, nous avons l’honneur d’accueillir Jean-Philippe Laurent, responsable de la stratégie et du développement pour la division client chez EDF. Avec une expertise avérée dans la gestion des services énergétiques, Jean-Philippe Laurent nous offre un aperçu des initiatives d’EDF visant à clarifier les usages énergétiques pour leurs clients. De la mobilité électrique à l’autoconsommation solaire, découvrez comment EDF accompagne ses clients dans leur transition énergétique.

Interviewer : Bonjour Jean-Philippe Laurent, merci de nous accorder cet entretien. Pouvez-vous vous présenter et décrire les activités que vous gérez chez EDF ?

Jean-Philippe Laurent : Bonjour, je suis Jean-Philippe Laurent, responsable de la stratégie et du développement dans la division client d’EDF. Mes fonctions incluent la gestion de l’ensemble des services offerts aux clients pour les aider à maîtriser leur consommation énergétique. Cela comprend la mobilité électrique et l’énergie solaire, entre autres.

Interviewer : Quels sont les principaux enjeux pour les clients d’EDF aujourd’hui et comment y répondez-vous ?

Jean-Philippe Laurent : Les enjeux principaux pour nos clients, qu’ils soient particuliers ou professionnels, incluent la maîtrise de leurs factures énergétiques et la transition vers une consommation plus responsable. Les particuliers, par exemple, cherchent à réduire leur consommation tout en adoptant des énergies décarbonées. Nous les accompagnons avec des services de rénovation énergétique, des solutions de pilotage de consommation, des bornes de recharge pour véhicules électriques via Easy by EDF, et des installations solaires avec EDF ENR.

Interviewer : Pouvez-vous nous en dire plus sur les offres spécifiques pour les particuliers, notamment concernant les solutions de recharge et le solaire ?

Jean-Philippe Laurent : Bien sûr. Pour les solutions de recharge, nous avons Easy by EDF, qui propose des bornes de recharge adaptées aux maisons individuelles et aux copropriétés. Nous avons également des offres de solaire en toiture pour l’autoconsommation, avec EDF ENR, qui est le leader en France dans ce domaine. Ces solutions permettent aux clients de produire et consommer leur propre énergie.

Interviewer : Vous avez mentionné des offres innovantes comme le Smart Charging. Pouvez-vous expliquer comment cela fonctionne et quels avantages cela offre ?

Jean-Philippe Laurent : Le Smart Charging est une offre récente qui permet de charger un véhicule électrique de manière optimisée. Une fois paramétrée, la borne de recharge ajuste automatiquement les heures de recharge pour les moments où l’électricité est moins chère, généralement pendant les heures creuses. Cela permet des économies substantielles pour les clients.

Interviewer : Et pour ce qui est des activités solaires et de recharge pour les professionnels, quelles sont vos offres ?

Jean-Philippe Laurent : Pour les professionnels, nous proposons des solutions solaires adaptées aux besoins des entreprises, souvent en autoconsommation. Nous installons également des bornes de recharge avec notre filiale IZIVIA, qui propose des solutions clé en main ainsi que des modèles investisseurs. Par exemple, pour des projets comme celui avec McDonald’s, nous fournissons et maintenons les bornes de recharge.

Interviewer : Quels sont les critères de sélection pour vos partenaires et sous-traitants dans ces projets ?

Jean-Philippe Laurent : Nos partenaires sont sélectionnés sur des critères stricts de compétence, de sécurité, de disponibilité et de réactivité. Nous les accompagnons souvent dans leur montée en compétences pour garantir un service de qualité à nos clients. Nous avons également des mécanismes de contrôle pour assurer que les travaux sont réalisés correctement.

Interviewer : Quels sont vos projets futurs et vos perspectives sur le marché de l’énergie solaire et des solutions de recharge ?

Jean-Philippe Laurent : Nous constatons une demande croissante pour l’autoconsommation solaire, qui a presque doublé en 2023. Cette tendance devrait se poursuivre en 2024. Nous continuons d’investir dans des solutions innovantes pour faciliter la transition énergétique de nos clients et répondre à leurs besoins spécifiques, que ce soit en termes de réduction de consommation ou de décarbonation.

Interviewer : Merci pour cet aperçu détaillé de vos activités et initiatives. Un dernier mot pour nos lecteurs ?

Jean-Philippe Laurent : Merci à vous. Nous sommes engagés à accompagner nos clients dans leur transition énergétique avec des solutions innovantes et durables. N’hésitez pas à explorer nos offres et à nous contacter pour toute question ou besoin spécifique.

Interviewer : Merci beaucoup, Jean-Philippe.