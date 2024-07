Introduction

Le droit à la prise est crucial pour les propriétaires de véhicules électriques, mais il peut parfois être source de confusion et de litiges. Cet article explore le cas d’un propriétaire en copropriété cherchant à faire respecter ce droit après des travaux d’infrastructure électrique collective.

Contexte

En 2024, un propriétaire a acquis un logement en copropriété avec un garage fermé au rez-de-chaussée, ainsi qu’un parking en sous-sol. Avant l’achat, des travaux pour installer une infrastructure électrique collective avaient été votés mais non commencés. Ces travaux étaient entièrement financés par des aides. Quelques mois plus tard, les travaux ont été achevés, mais uniquement pour le parking en sous-sol, laissant les garages fermés non équipés.

Analyse de la situation

Les étapes à suivre

Vérification des décisions de l’Assemblée Générale (AG) :

Consultez le compte-rendu de l’AG ayant voté les travaux pour identifier les lots inclus.

Vérifiez si les garages au rez-de-chaussée étaient couverts par les travaux.

Consultation du devis de l’installateur :

Examinez le devis pour voir les détails des travaux prévus. Dans ce cas, seuls les 34 places du parking en sous-sol étaient mentionnées, excluant les garages fermés.

Actions possibles

Identifier la malfaçon ou l’omission :

Si le devis initial incluait les garages fermés, il s’agit d’une malfaçon. Le syndic doit alors exiger que l’installateur termine les travaux.

Si les garages n’étaient pas inclus, il faut déterminer pourquoi : était-ce une décision technique ou une omission ?

Demande d’explications :

Envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) au syndic pour obtenir une clarification.

Si c’était une erreur ou un oubli, demandez à ce que la situation soit corrigée lors de la prochaine AG.

Éligibilité aux aides :

Si des travaux supplémentaires sont nécessaires, vérifiez si la copropriété peut bénéficier à nouveau des aides et subventions (Advenir, Caisse des Dépôts).

Conclusion

Faire respecter son droit à la prise est essentiel pour les propriétaires de véhicules électriques en copropriété. Dans ce cas, le propriétaire doit suivre plusieurs démarches pour clarifier la situation et obtenir les installations nécessaires. Il est crucial de vérifier les documents de l’AG et le devis initial pour comprendre l’étendue des travaux votés. En cas de malfaçon ou d’omission, le syndic doit prendre des mesures correctives. Enfin, la question de l’éligibilité aux aides pour des travaux supplémentaires doit être explorée pour éviter des coûts supplémentaires pour les copropriétaires.

Le respect du droit à la prise est vital pour encourager l’adoption des véhicules électriques et soutenir la transition énergétique. Les propriétaires doivent rester vigilants et proactifs pour s’assurer que leurs droits sont respectés et que les infrastructures nécessaires sont correctement mises en place.