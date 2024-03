Tesla Magazine: comment s’abonner?

Tesla Magazine est la première initiative francophone et se veut comme un lieu d’échanges entre Fans, possesseurs de véhicules électriques, observateurs, passionnés et sceptiques (il en faut et c’est important!).

Dans cet article, vous aurez toutes les informations pour vous abonner et soutenir nos actions. Même Elon Musk s’est rendu à la même conclusion, soutenir une plateforme, c’est assurer une indépendance totale dans le fonctionnement.

Notre modèle économique repose essentiellement sur une grande alliance de professionnel, passionnés et experts du sujet. Nous sélectionnons nos partenaires sur la base d’une vision philosophique.

Nous avons appris à maîtriser les codes des médias traditionnels et nous avons une image de plateforme d’excellence. Pour poursuivre l’oeuvre, j’aimerais ceux qui le souhaitent à participer en s’abonnant pour rejoindre le mur de soutien qui sera prochainement publié. La participation est de 300€ HT / an ou entièrement libre pour ceux qui souhaitent donner vie à un nouvel axe.

Nous portons un point d’intérêt particulier à l’histoire de cette entreprise et à son fondateur Elon Musk. Aujourd’hui il faut se préparer à vivre une révolution électrique dans le monde automobile et si ce n’est pas clair pour tout le monde, la mission de Tesla Magazine sera de le démontrer.

Pourquoi Tesla Magazine?

Cette démarche de partage semble difficile avec une voiture à plus de 60 000€ mais, selon moi, le prix des éléments constitutifs d’une automobile électrique ne permettent pas d’offrir l’expérience électrique à tout un chacun. Mais de la même manière qu’une Ferrari n’est pas accessible à tous, elle n’empêche pas le rêve et la création d’un idéal.

Qu’est ce que je dois attendre de mon adhésion?

Comme toute communauté, les attentes d’un membre sont proportionnelles au temps que celui-ci veut ou peut y consacrer. Une chose est sûre adhérer à Tesla Magazine, c’est avoir l’occasion d’échanger sur sa passion et développer ses connaissances autour des véhicules électriques car entre passionnés nous avons le souci du détails.

L’adhésion est-elle payante?

Nous demandons une participation de 10€/mois pour soutenir la croissance de notre communauté et pour des raisons évidentes d’organisation.

Vous pourrez également être impliqué dans des projets qui n’appellent pas forcément une participation financière.

Nous accueillions les propriétaires, passionnés et observateurs. Notre point commun est la volonté d’accompagner de futurs propriétaires.