Nouvelle plateforme technique pour Tesla Mag

Sous titre: Mise à Jour Cruciale de l’Architecture Technique et Transition vers le Groupe WhatsApp « Révolution Électrique »

Chers membres de la communauté Tesla Mag,

Nous tenons à vous informer d’une évolution significative dans notre infrastructure technique. Cette mise à jour est essentielle pour continuer à vous offrir une expérience utilisateur améliorée et pour rester à la pointe de la technologie.

Importance de la Sauvegarde des Données :

Dans le cadre de cette transition, nous vous invitons instamment à sauvegarder toutes les informations importantes que vous pourriez avoir partagées ou stockées sur notre plateforme actuelle. Cette sauvegarde est cruciale pour éviter toute perte de données durant le processus de migration.

Rejoignez notre Groupe WhatsApp « Révolution Électrique » :

Pour assurer une communication continue et efficace pendant et après cette transition, nous avons créé un groupe WhatsApp dédié, nommé « Révolution Électrique ». Ce groupe servira de plateforme pour des discussions dynamiques, des mises à jour en temps réel, et un partage d’informations autour des innovations dans le domaine des véhicules électriques. Vous pouvez rejoindre le groupe via le lien suivant : Rejoindre le Groupe WhatsApp.

Mise en Sommeil du Forum Tesla Mag :

Dans le cadre de cette réorientation stratégique, nous avons pris la décision difficile de mettre en sommeil le Forum Tesla Mag. Cette décision, bien que difficile, est motivée par notre désir de concentrer nos efforts et nos ressources sur des plateformes plus interactives et immédiates comme WhatsApp, permettant une meilleure engagement et un partage d’informations plus rapide.

Cette mise en sommeil interviendra le 30 novembre à minuit.

Nous comprenons que ce changement peut susciter des questions ou des préoccupations. Nous vous encourageons à partager vos pensées et commentaires sur le groupe WhatsApp ou à nous contacter directement. Votre feedback est essentiel pour nous aider à améliorer continuellement notre communauté.

Merci pour votre compréhension et votre soutien continu dans cette phase de transition. Nous sommes impatients de poursuivre notre voyage ensemble sur de nouvelles plateformes plus dynamiques.

Cordialement,

L’équipe de Tesla Mag.