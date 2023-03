Vous le savez, j’ai grandi et j’ai appris des milliers de lecteurs de Tesla Mag. J’ai rencontré des individus à l’avant-garde d’une révolution que je savais possible. J’ai dédié une partie de mon temps depuis bientôt dix ans à la conception d’une plateforme digitale fidèle aux engagements que d’autres avant moi ont portés avec espoir. L’urgence climatique et le manque de vision qui peut mettre en danger nos sociétés m’oblige à associer Tesla Mag à un objectif qui dépasse tous les débats actuels. Notre avenir.

Tesla Mag porte une vision Net Zero sur la scène internationale

« La liberté de la presse ne s’use que quand on ne s’en sert pas »-Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu.

Les médias ont une longue histoire qui remonte à l’Antiquité, où les gens communiquaient par des moyens tels que des tablettes en argile, des papyrus, des parchemins et des manuscrits. Cependant, les médias modernes tels que nous les connaissons aujourd’hui, ont émergé avec l’invention de la presse à imprimer au XVe siècle en Europe, qui a permis la production et la distribution de grandes quantités d’informations à un public plus large.

La fonction sociale des médias est de fournir des informations, des nouvelles et des divertissements aux masses, ainsi que de faciliter la communication et le partage d’idées entre les individus et les groupes. Les médias jouent également un rôle important dans la surveillance des institutions gouvernementales et dans l’expression de la liberté d’expression.

Nous avons collaboré avec de nombreux journalistes talentueux et engagés dans notre quête pour inspirer le changement et encourager la perfection de l’humanité. Nous sommes fiers de notre récente collaboration avec Eva Fox, une journaliste indépendante vivant en Ukraine, qui partage notre vision d’un monde meilleur et qui travaille librement pour promouvoir la liberté de la presse et la liberté d’expression.

Nous croyons que la collaboration est essentielle pour inspirer le changement et nous cherchons constamment à établir des partenariats avec des personnes et des organisations qui partagent nos valeurs et notre mission. Nous nous efforçons de promouvoir des idées positives et de soutenir les initiatives qui contribuent à un monde plus juste, plus équitable et plus pacifique pour tous.

Un amour inconditionnel pour tous les médias et journalistes

« Les médias ont le pouvoir de façonner l’opinion publique et de diffuser des informations à grande échelle, mais avec ce pouvoir vient la responsabilité de fournir des informations précises et impartiales, de faciliter le débat et le partage d’idées et de garantir la liberté d’expression pour tous. En fin de compte, les médias sont un pilier essentiel de la démocratie et doivent être protégés en conséquence. » – Armand Taieb, Président de Tesla Mag.

Les médias ont également évolué pour inclure de nouveaux formats tels que la radio, la télévision et l’Internet. Avec l’avènement d’Internet, les médias ont connu une transformation majeure, permettant aux individus de devenir des producteurs de contenu et d’interagir avec les médias d’une manière sans précédent. En fin de compte, la fonction sociale des médias est de fournir un accès à l’information, d’informer le public et de faciliter la communication et l’échange d’idées, ce qui est essentiel pour le fonctionnement d’une société démocratique. Nous réalisons une refonte totale de Tesla Mag qui devrait prendre deux à trois semaines.

« Je tiens à remercier les médias qui cultivent une exigence de qualité et une grande rigueur dans leur travail, car ils jouent un rôle vital dans notre société en fournissant des informations précises et impartiales, en stimulant le débat public et en protégeant la liberté d’expression. Nous devons également reconnaître que les médias en progression font partie d’une évolution naturelle dans notre monde en constante évolution, qui suit un cycle souvent porté par des hommes et des femmes talentueux. Il est important de soutenir ces nouveaux acteurs tout en préservant les normes élevées qui font de la presse un pilier essentiel de la démocratie. » Armand Taïeb, Président de Tesla Mag.

J’aimerais rappeler le travail de Christiane Amanpour, une journaliste et correspondante de guerre qui a couvert de nombreux conflits dans le monde. Elle est connue pour son travail d’investigation approfondi et impartial, ainsi que pour sa passion pour le journalisme de qualité et la liberté de la presse. Amanpour a reçu de nombreux prix pour son travail, notamment un Emmy Award et un Peabody Award. Elle est également membre du Comité pour la protection des journalistes et a été nommée ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO pour la liberté de la presse et la sécurité des journalistes.

Tesla Mag est depuis son origine une oeuvre collective

La porte est grande ouverte aux meilleurs experts SEO, experts du véhicule électrique et révolutionnaire. Face à l’urgence climatique, nous avons tous les moyens pour unir les forces volontaires vers la révolution nécessaire. Je suis également personnellement engagé dans la transformation des médias et j’aimerais également rappeler la fonction essentielle de la pluralité des sources, courants de pensées et remercier tous les médias qui contribuent à oeuvrer vers cet idéal.

Tesla Mag doit cultiver la contradiction

« Contra principia negantem non est disputandum », qui se traduit par « On ne discute pas avec ceux qui nient les principes ». Cette citation est souvent utilisée pour exprimer l’idée qu’en démocratie, il est nécessaire de permettre des opinions et des points de vue contradictoires, mais que cela ne signifie pas qu’il faille tolérer des positions qui vont à l’encontre des principes fondamentaux de la démocratie et des droits humains. En d’autres termes, le débat démocratique doit permettre la contradiction, mais pas la négation des valeurs essentielles sur lesquelles repose la démocratie.

Je serais ravi de débattre du sujet avec toute personne intéressée par les déclencheurs de leur vocation de journaliste, tels qu’évoqués dans ce document. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à nos millions de lecteurs, qu’ils soient d’accord ou non avec notre idée de transition vers le zéro carbone. Votre soutien, votre engagement et vos commentaires constructifs ont contribué à notre émergence et à notre croissance continue.

« Le dialogue ouvre la voie à la compréhension mutuelle, à la résolution de conflits et à la promotion d’une culture de paix, de tolérance et de respect des différences. »

Tesla Mag ne souhaite pas grandir seul

Nous sommes fiers de faire partie d’une communauté mondiale de lecteurs passionnés qui partagent notre vision pour un avenir durable et nous continuerons à travailler dur pour fournir des informations précieuses et des perspectives innovantes pour inspirer l’action. Merci de faire partie de notre voyage vers un avenir plus vert et plus prometteur pour tous. C’est strictement impossible de citer tous les supports de notre révolution électrique. Merci. #drivetozero