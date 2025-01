Un peu après la Saint-Valentin, ma femme et moi avons décidé de nous offrir un cadeau à la fois pratique, stylé et respectueux de l’environnement : une Fiat 500 électrique. Depuis quelque temps, l’idée de passer à l’électrique nous trottait dans la tête. Et quitte à franchir le pas, autant choisir une icône revisitée pour l’ère moderne.

Hormis son design intemporel, c’est son format ultra-compact, parfait pour la ville, et son autonomie annoncée à environ 320 km qui nous ont convaincus. Sans oublier les aides gouvernementales qui rendaient l’investissement encore plus attractif.

Aujourd’hui, après neuf mois d’utilisation et environ 10 000 km parcourus, la Fiat 500 électrique a complètement changé ma vision de la mobilité urbaine. Je n’ai plus aucune envie de revenir à une voiture thermique.

Une expérience de conduite unique : silencieuse et agréable

Dès les premiers kilomètres, nous avons été séduits par son silence et sa douceur de conduite. Fini le vrombissement du moteur à chaque démarrage, place à une accélération fluide et instantanée. Avec son moteur de 118 ch, la petite citadine se révèle surprenante : nerveuse en ville, elle s’insère facilement dans la circulation et offre des relances dynamiques.

Le mode de conduite « Sherpa » permet d’optimiser l’autonomie en limitant la puissance et en maximisant la récupération d’énergie au freinage. Idéal pour prolonger la batterie en milieu urbain.

Une connectivité qui simplifie la vie

Fiat a intégré un système de connectivité avancé qui rend l’usage du véhicule encore plus pratique. Grâce à l’application mobile, il est possible de surveiller le niveau de batterie, de programmer la recharge et même de préchauffer l’habitacle avant de monter à bord. Un vrai plus en hiver !

De plus, l’écran tactile 10,25 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto transforme l’expérience de conduite : navigation intuitive, musique et appels à portée de main.

L’électrique au quotidien : une révélation

On craignait un peu la gestion de la recharge, mais la transition s’est faite naturellement. À domicile, une recharge complète sur une prise renforcée prend environ 6 heures, parfait pour la nuit. Sur borne rapide, 80% de charge se récupèrent en 35 minutes, ce qui s’avère pratique pour les longs trajets.

En ville, le freinage régénératif permet de rouler en quasi « one-pedal drive », réduisant ainsi l’usure des plaquettes et optimisant l’autonomie.

Verdict : une citadine électrisante

La Fiat 500 électrique a transformé notre quotidien. Son design iconique allié à une motorisation moderne en fait une parfaite alliée pour la ville, tout en permettant quelques escapades hors des centres urbains. Son confort, sa connectivité et son agilité nous ont définitivement conquis.

Si vous hésitez encore à passer à l’électrique, cette petite italienne est la preuve que l’avenir de l’automobile peut être à la fois chic, pratique et écologique. Alors, pourquoi ne pas franchir le pas ?

Les caractéristiques de la Fiat 500 électrique

Dimensions :

Longueur : 3,63 mètres

Largeur : 1,68 mètres (1,75 mètres avec rétroviseurs)

Hauteur : 1,53 mètres

Empattement : 2,32 mètres

Motorisation :

Moteur électrique avec une puissance de 87 kW (118 ch) pour la version avec batterie de 42 kWh et 70 kW (95 ch) pour la version avec batterie de 23,8 kWh.

Couple maximal : 220 Nm

Batterie et Autonomie :

Deux options de batterie : 23,8 kWh avec une autonomie d’environ 185 à 240 km (WLTP) 42 kWh avec une autonomie de 320 km (WLTP), jusqu’à 460 km en cycle urbain.



Recharge :

Charge rapide DC jusqu’à 85 kW (pour la version 42 kWh) : de 20% à 80% en environ 30 à 35 minutes.

Charge AC domestique : environ 15h15 pour une charge complète (batterie 42 kWh) avec une prise domestique standard.

Avec une wallbox de 7,4 kW, la charge complète prend environ 6h45 pour la batterie de 42 kWh.

Avec une wallbox de 11 kW, la charge totale est réduite à environ 4h15 pour la même batterie.

Performances :

Accélération de 0 à 100 km/h en 9 secondes pour la version 118 ch.

Vitesse maximale : 150 km/h (bridée électroniquement).

Design et Carrosserie :

Disponible en version berline 3 portes, 3+1 (avec une porte antagoniste à droite), et cabriolet.

Style néo-rétro avec des éléments modernes comme les phares LED et les poignées de portes électriques.

Technologie et Sécurité :

Écran tactile de 10,25 pouces avec le système Uconnect 5 (Android Automotive OS).

Conduite autonome de niveau 2 : régulateur de vitesse adaptatif, aide au maintien dans la voie.

Appel d’urgence automatique (e-Call), reconnaissance des panneaux, freinage autonome d’urgence.

Modes de conduite : Normal, Range, et Sherpa (pour optimiser l’autonomie).

Prix :

Le prix de base peut varier, mais en France, il débute à environ 30 400 € pour la version avec une autonomie de 190 km, et 33 900 € pour celle avec 330 km d’autonomie (hors bonus écologique).

Ces caractéristiques peuvent être légèrement modifiées en fonction des mises à jour ou des versions spécifiques du modèle.