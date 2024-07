Dans un marché automobile en constante évolution, le choix entre une voiture classique à carburant et une voiture électrique peut s’avérer difficile. Pour vous aider à faire un choix informé, nous comparons aujourd’hui la BMW M2 Coupé et la Tesla Model 3 Performance, deux véhicules très prisés mais fondamentalement différents.

Performance

La performance sur route est souvent un critère déterminant lors de l’achat d’un véhicule. La BMW M2 Coupé affiche un temps de 0 à 100 km/h en 4 secondes, avec une vitesse maximale de 250 km/h. C’est un véhicule puissant mais légèrement en retard par rapport à la Tesla Model 3 Performance qui réalise le 0 à 100 km/h en seulement 3.1 secondes et atteint une vitesse maximale de 262 km/h.

Économie de carburant et coût

Le coût du carburant est un autre facteur essentiel. La BMW M2 Coupé consomme 9,7 L/100 km, soit environ 17,40€ aux prix actuels. En comparaison, la Tesla Model 3 Performance consomme 16,7 kWh/100 km, ce qui revient à environ 6,50€ pour la même distance parcourue. L’économie d’énergie est donc nettement en faveur de la Tesla.

Capacité de chargement

Pour ceux qui ont besoin de beaucoup d’espace pour les bagages, la Tesla Model 3 Performance offre une capacité de chargement de 682 litres. En revanche, la BMW M2 Coupé dispose seulement de 390 litres de capacité de chargement, ce qui peut s’avérer insuffisant pour des voyages ou des besoins de transport importants.

Sécurité

La sécurité des occupants est primordiale. La BMW M2 Coupé obtient une note de ★★★★ aux tests de crash, tandis que la Tesla Model 3 Performance excelle avec une note de ★★★★★. Cela fait de la Tesla un choix plus sûr pour celles et ceux qui accordent une grande importance à la sécurité.

Prix et fonctionnalités

Le prix de la BMW M2 Coupé est de 76.600€, tandis que la Tesla Model 3 Performance est disponible pour 56.990€. À première vue, la BMW semble plus chère, mais il est crucial de considérer le coût additionnel des fonctionnalités. Pour obtenir des fonctionnalités similaires à celles de la Tesla, comme le pack Plus incluant des LED Matrix, la navigation, l’assistance à la conduite basique, un système audio de qualité, l’entrée sans clé, le volant chauffant et les sièges sport, il vous en coûtera environ 6.240€ supplémentaires. Pour la BMW, il y a également plusieurs fonctionnalités absentes ou seulement disponibles en option, rendant ainsi la Tesla plus complète en termes de rapport qualité-prix.

Conclusion

En conclusion, bien que la BMW M2 Coupé soit une voiture performante et élégante, elle est dépassée par la Tesla Model 3 Performance sur plusieurs aspects essentiels comme la vitesse, l’économie de carburant, la capacité de chargement et la sécurité. La différence de prix initial est en partie compensée par le coût des fonctionnalités supplémentaires nécessaires pour rendre la BMW comparable à la Tesla. Pour ceux qui cherchent une voiture performante, économique et sécurisée, la Tesla Model 3 Performance semble être le choix le plus judicieux.