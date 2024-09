Hagerty et @JasonCammisa ont réalisé une démonstration époustouflante d’un scénario de course de drag racing en conditions réelles, mettant en vedette trois voitures emblématiques : la BMW M3 CS, la Tesla Model 3 Performance, et la Mercedes AMG C63 Hybrid.

Comparaison des Performances en Conditions Réelles

Dans cette surprenante démonstration, les voitures à moteur thermique (ICE) n’avaient pas activé le contrôle de lancement, afin de montrer une interaction plus réaliste. Les résultats étaient fascinants. **La Tesla Model 3 Performance, offrant une performance phénoménale à un coût 50% inférieur à celui de la BMW M3 CS et 30% moins cher comparé à la Mercedes AMG C63 Hybrid (avant le crédit d’impôt de $7,500), a montré qu’elle était un sérieux concurrent sur la piste.

La Supériorité de la Tesla Model 3 Performance

La Tesla Model 3 Performance s’est révélée être un monstre abordable. Son succès à offrir des performances similaires à celles des modèles de BMW et de Mercedes, même sans les avantages financiers additionnels, renforce l’idée que Tesla continue de révolutionner l’industrie automobile grâce à des prix compétitifs et une technologie de pointe.

Résultats Finaux avec le Contrôle de Lancement Activé

Ce n’est qu’après avoir activé le contrôle de lancement que la BMW M3 CS a pu surpasser la Model 3 Performance de façon significative, la battant d’une longueur de voiture sur les 400 mètres. Ceci met en lumière la capacité exceptionnelle des véhicules de Tesla à rivaliser avec les voitures les plus prestigieuses du marché.

En fin de compte, cette course en conditions réelles entre la BMW M3 CS, la Tesla Model 3 Performance et la Mercedes AMG C63 Hybrid ne met pas seulement en évidence l’importance de la technologie dans les performances des véhicules modernes, mais elle montre également comment l’abordabilité ne signifie pas nécessairement un compromis sur la qualité ou la vitesse. Tesla continue de mener la charge, proposant des solutions à la pointe de la technologie à des prix plus accessibles.