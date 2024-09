SpaceX a une fois de plus captivé le monde entier avec la diffusion de nouvelles images époustouflantes prises depuis leur capsule Dragon lors de la récente mission Polaris Dawn qui a duré cinq jours.

Ce nouveau contenu visuel a rapidement pris d’assaut les réseaux sociaux, laissant la communauté spatiale – et bien au-delà – en admiration devant la beauté de l’univers et la prouesse technologique que représente la navigation dans l’espace.

NEWS: SpaceX has released some new stunning footage of views from their Dragon capsule during their recent 5-day Polaris Dawn mission.

This is easily some of the most incredible video I’ve ever seen. pic.twitter.com/xGHmaN4ePc

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 27, 2024