Le réseau de stations de recharge pour véhicules électriques (Electric Vehicles – EVs) d’Electra continue de s’étendre rapidement en Belgique. Dernièrement, Electra a annoncé plusieurs expansions et inaugurations de nouvelles stations de recharge dans différentes communes du pays. Cette initiative vise à soutenir la transition énergétique et à rendre la recharge des véhicules électriques plus accessible et pratique pour tous les conducteurs.

Station Electra à Recogne

La station de recharge Electra située à Delhaize Recogne est l’une des plus performantes de Belgique, avec un nombre impressionnant de charges par jour. Actuellement équipée de deux bornes de recharge de 300kW, cette station verra son nombre de chargeurs doublé avant l’été, facilitant ainsi les trajets estivaux des vacanciers. Située à proximité des routes N826/N40/N89 et à seulement trois minutes de l’autoroute E411 reliant Bruxelles à Luxembourg, cette station est idéalement placée.

En outre, le hub Electra de Recogne est entouré de diverses commodités comme Delhaize Belgium, Quick, Pizza Hut et Lunch Garden, permettant aux utilisateurs de se restaurer ou de faire des courses pendant la recharge de leur véhicule.

Station Electra à Leuven

La station de Leuven, située près de l’autoroute E314 dans la région animée de Leuven, est en service depuis le 30 janvier 2024. Équipée de deux chargeurs de 150kW disponibles 24/7, cette station est parfaite pour les conducteurs qui souhaitent se détendre au parc Heuvelhof ou effectuer des achats chez Delhaize Belgium pendant que leur véhicule se recharge.

Expansions et Projets Futurs

Dans le cadre de son expansion continue, Electra prévoit de nouveaux sites de recharge dans d’autres localités belges. Par exemple, la station de Mechelen, située près de l’autoroute E19 entre Bruxelles et Anvers, est opérationnelle depuis le 8 avril 2024 avec quatre chargeurs de 300kW disponibles 24/7. Un effort particulier a été nécessaire pour cette station en raison de la relocalisation répétée des bases en béton dû à des travaux généraux de construction.

Collaboration avec Colmar Group

Electra est également enthousiasmée par son nouveau partenariat avec le groupe Colmar. D’ici 2025, les restaurants belges Colmar et les restaurants français Crocodile Buffet & Grill seront équipés de 160 points de recharge de 400kW chacun, accessibles 24/7. Cette collaboration permettra aux conducteurs de EV de profiter des pauses gourmandes tout en rechargeant leurs véhicules.

Évènements et Discussions Stratégiques

Electra continue d’être proactive non seulement dans l’expansion physique de ses stations de recharge, mais aussi dans les discussions stratégiques sur l’avenir de la mobilité électrique. Un exemple en est le récent « CEO Electric Lunch » à Bruxelles, où des décideurs publics et privés ont discuté de sujets clés tels que la stabilité du réseau électrique, la mobilité EV dans les villes mondiales et le rôle de la Chine dans l’industrie des véhicules électriques.

Ces efforts sont soutenus par un financement vert supplémentaire de 75 millions d’euros, apporté par un consortium de quatre banques : Société Générale, ABN AMRO Bank N.V., Groupe BPCE et Crédit Agricole CIB. Ce financement permettra de continuer à développer l’infrastructure de recharge en Belgique.

Pour ceux qui recherchent une carrière dans la transition énergétique, Electra recrute activement pour divers postes en Belgique et aux Pays-Bas. Les opportunités sont nombreuses pour rejoindre une équipe dynamique et contribuer à un avenir plus vert.

Le réseau de stations de recharge Electra est en plein essor, et leurs projets illustrent bien leur slogan : « Electra Already Near You, or Just About to Be ». Le futur de la mobilité électrique est prometteur, et Electra est au cœur de cette révolution.