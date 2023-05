Recharger avec une carte bleue, c’est pas plus simple ?

Dans cet article, nous explorons une problématique de taille dans le monde de la mobilité électrique : la recharge. Comment faciliter ce processus crucial pour l’avenir de l’automobile ? Nous nous appuyons sur le récit de Martial P., expert en optimisation thermique et énergétique chez CARDONNEL Ingénierie, qui nous livre son expérience personnelle de la recharge électrique lors d’un week-end prolongé. Son témoignage, tiré d’un post LinkedIn que vous pouvez consulter ici, met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux conducteurs de voitures électriques et invite l’industrie à repenser ses solutions de recharge.

Une expérience de recharge spécifique

Dans l’air de la mobilité électrique, le week-end prolongé offre l’occasion rêvée de tester les prouesses de ces véhicules du futur. C’est ainsi que nous avons quitté la capitale française pour découvrir ses alentours à bord d’une voiture électrique. Un an après notre première expérience de route vers Nantes, entravée par des infrastructures de recharge peu entretenues, nous avons renouvelé l’expérience, rassurés par le développement croissant des infrastructures de recharge en France.

Cependant, si le réseau de recharge a bien évolué, un problème persiste : la complexité du processus de paiement. Il semble que sans appartenir au « CLUB » des détenteurs de cartes de recharge, l’expérience peut se révéler frustrante.

À notre première station d’arrêt, IONITY (Rosny-Nord), nous avons rencontré ce défi. Non seulement le processus d’abord brancher le câble, puis payer semble contre-intuitif, mais le paiement lui-même est devenu une épreuve. Malgré plusieurs tentatives d’authentification et d’appels au service client, rien n’a semblé aider. La frustration était à son comble, d’autant plus que notre véhicule restait non chargé.

Finalement, nous avons choisi de tenter notre chance à une autre station, TotalEnergies (Vironvay-Nord), à 35 kilomètres de là. Avec moins de 20% de batterie restante, le trajet s’est fait dans l’angoisse. Heureusement, notre choix s’est avéré judicieux.

L’élément clé ? Un simple lecteur de carte bleue. Ce dispositif, pourtant banal, nous a semblé être le Saint Graal dans notre situation. En effet, pas besoin d’appartenir à un club spécifique ou de maîtriser une application dédiée. Il suffit d’une carte bancaire classique.

La recharge s’est alors déroulée sans encombre, et en un peu plus de 25 minutes, notre véhicule était rechargé de 15 à 80%. La durée parfaite pour une pause café, un passage aux toilettes et un petit étirement des jambes.

Cet épisode met en lumière une question cruciale pour l’avenir du véhicule électrique : pourquoi ne pas simplifier le processus de recharge en utilisant des moyens de paiement universels, comme la carte bleue ? Les conducteurs de voitures électriques ne devraient pas avoir à se soucier de la complexité des systèmes de paiement lorsqu’ils sont sur la route. Il est temps que l’industrie automobile et les fournisseurs d’énergie travaillent ensemble pour mettre en place des solutions de recharge plus conviviales et accessibles.

La réalité de la conduite électrique

Au final, l’expérience de conduite d’une voiture électrique est pleine de promesses. Mais pour que ces promesses se transforment en réalité, il est indispensable de simplifier l’expérience de recharge. Car oui, recharger avec une carte bleue, c’est tout simplement plus simple.

À notre première station d’arrêt, IONITY (Rosny-Nord), nous avons rencontré ce défi. Non seulement le processus d’abord brancher le câble, puis payer semble contre-intuitif, mais le paiement lui-même est devenu une épreuve. Malgré plusieurs tentatives d’authentification et d’appels au service client, rien n’a semblé aider. La frustration était à son comble, d’autant plus que notre véhicule restait non chargé.

Finalement, nous avons choisi de tenter notre chance à une autre station, TotalEnergies (Vironvay-Nord), à 35 kilomètres de là. Avec moins de 20% de batterie restante, le trajet s’est fait dans l’angoisse. Heureusement, notre choix s’est avéré judicieux.

L’élément clé ? Un simple lecteur de carte bleue. Ce dispositif, pourtant banal, nous a semblé être le Saint Graal dans notre situation. En effet, pas besoin d’appartenir à un club spécifique ou de maîtriser une application dédiée. Il suffit d’une carte bancaire classique.

La recharge s’est alors déroulée sans encombre, et en un peu plus de 25 minutes, notre véhicule était rechargé de 15 à 80%. La durée parfaite pour une pause café, un passage aux toilettes et un petit étirement des jambes.

Cet épisode met en lumière une question cruciale pour l’avenir du véhicule électrique : pourquoi ne pas simplifier le processus de recharge en utilisant des moyens de paiement universels, comme la carte bleue ? Les conducteurs de voitures électriques ne devraient pas avoir à se soucier de la complexité des systèmes de paiement lorsqu’ils sont sur la route. Il est temps que l’industrie automobile et les fournisseurs d’énergie travaillent ensemble pour mettre en place des solutions de recharge plus conviviales et accessibles.

Au final, l’expérience de conduite d’une voiture électrique est pleine de promesses. Mais pour que ces promesses se transforment en réalité, il est indispensable de simplifier l’expérience de recharge. Car oui, recharger avec une carte bleue, c’est tout simplement plus simple.