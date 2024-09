Nous veillons régulièrement les accessoires qui comptent pour les propriétaires de Tesla. Nous sommes également toujours présent pour référencer les meilleurs garages pour réparer et entretenir votre Tesla. La question n’est vraiment pas nouvelle car la qualité de la peinture est régulièrement mise en défaut sur les forums par des propriétaires. La solution Xpel pour les Tesla revient régulièrement, mais est-ce que ça vaut le coût d’investir? Voici l’avis d’un propriétaire.

Reportage exclusif chez PPF Protec XPEL Boulogne

« Pour moi, ça en vaut 100% la peine », un propriétaire témoigne

J’ai du pff mat sur ma voiture. Pour moi, ça en vaut 100% la peine. Je reconnais que les devis peuvent être élevés. J’ai payé environ 5 000 € pour un PPF complet et deux couches de revêtement céramique, alors faites le tour du marché.

N’oubliez jamais qu’une voiture, ce n’est pas un investissement. Elle va se déprécier. Le marché est dynamique en ce moment à cause de certains problèmes macroéconomiques, mais cela se dissipera avec le temps. Je vais vous livrer mes arguments qui vous aideront à franchir le pas si vous hésitez.

La voiture est BEAUCOUP plus facile à nettoyer après l’installation de ce film. En partie grâce à la céramique, mais surtout grâce au PPF.

La voiture n’a pas de rayures ni de tâches.

Je reçois une tonne de compliments et de pouces en l’air de la part d’inconnus. Bien sûr, je l’ai aussi abaissée sur des coilovers et des jantes aftermarket, mais c’est le wrap qui suscite le plus de commentaires.

Il est plus facile de distinguer votre voiture de toutes les autres Tesla sur la route.

J’ai reçu une égratignure d’une branche en reculant dans une place de parking, ce n’était pas très profond mais c’était très visible. J’ai mis un sèche-cheveux dessus pendant environ 20 minutes et c’est parti.

Tesla – Xpel : en bref

Je n’ai pas fait emballer ma voiture pour « protéger mon investissement ». Je l’ai fait parce que c’est génial, facile à nettoyer et unique/différent. De plus, une correction complète de la peinture a été effectuée en dessous (tout atelier réputé le fera avant d’appliquer le PPF), elle est donc essentiellement parfaite en dessous. Vous êtes le seul à savoir ce qui peut faire que quelque chose comme ça « en vaut la peine ». Pour moi, le coût n’était pas un facteur important et je pouvais facilement me le permettre.