Guide des meilleurs garages en France pour votre Tesla

Trouvez votre garage Tesla en France. Pour votre voiture privée ou professionnelle en France, nous référençons les meilleurs garages. Vous trouverez le bon garage suivant votre région grâce au Guide Tesla Magazine.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur, nous vous rappelons.

Nom Région / ville Adresse Carrosserie Lecoq Ile de France 105 Rue Casimir Périer, 95870 Bezons, France ODS Automobiles Ile de France 79 Rue du fosse Blanc Gennevilliers Carrosserie Albax Ile de France 20 Rue Olivier de Serres Paris Carrosserie SMCA Hauts-de-France Rue des LainiersWattrelos Tesla Service Center Ile de France 1 Rue de la Pompadour, 94470 Boissy-Saint-Léger, France Tesla Rangers peuvent se déplacer afin de couvrir un certain nombre de pannes et réparations CDR Group Montpellier Montpellier Zone Garosud, 314 Rue Nicolas Chedeville BP 75509 garage D’Attoma Lyon 20 b Rue du Dr Rebatel, 69003 Lyon, France CARROSSERIE HERVE CÔTE D’AZUR 850 Route de Vence, Quartier de la Buffe,06800 Cagnes-sur-Mer Carrosserie Hervé Allauch Carrosserie Hervé Provence-Alpes-Côte d’Azur Parc d’activités de Fontvielle, Lot D6, 13190 Allauch Carrosserie Brachet et Fils Nouvelle-Aquitaine 136 av. du MédocEysines Carrosserie Anneau du Rhin Grand Est 5, Rue Emile MathisBischheim Carrosserie Lecoq Provence-Alpes-Côte d’Azur 830 Avenue de Saint-ExupéryMandelieu-la-Napoule

Carrosserie Lecoq : la fierté du travail parfait, la passion et l’amour pour l’automobile

Depuis plus de 50 ans, la carrosserie Lecoq continue de mettre son savoir faire d’exception et tout son amour de l’art, au service des passionnés de belles voitures et de nos jours, notre entreprise se présente comme un monument français de la restauration automobile.

Tout est ici luxe, prestige et volupté. Temple de la tradition, Lecoq a connu le bonheur de redonner vie à d’illustres modèles :

Bugatti, Hispano Suiza, Rolls Royce, Aston Martin, Jaguar, Delahaye, Delage, Tractions, Rosalie, et bien sûr, Ferrari, Lamborghini, Maserati…

De nos jours, Lecoq évolue vers une nouvelle dynamique : revisiter l’activité restauration et réparation haut de gamme en lui offrant un nouvel écrin pour les belles voitures, et pour ses clients !



Les ateliers Lecoq vous proposent leur savoir-faire traditionnel en matière de carrosserie, peinture et mécanique ainsi que l’ensemble des prestations liées à la restauration, la sellerie, l’ébénisterie, les vitrages. Lecoq réalise des restaurations partielles et complètes dans ses ateliers depuis 1963.

ODS Carrosserie Paris : RESTAURATION ET RÉPARATION de véhicules haut de gamme

Installé depuis 18 ans, ODS Carrosserie Paris est doté d’un atelier moderne de plus de 1 000m² sur un espace de 3 000 m2 et composé d’une équipe de 14 professionnels, tous engagés dans une démarche qualité.

Carrosserie Albax : leurs équipes font leur travail pour vous rendre heureux.

La carrosserie Albax fut fondée en 1978 par Max Alunni, en France, à Nice. En 1988, Max Alunni lança le concept de carrosserie rapide. Albax connut un grand développement jusque dans les années 2000 pour devenir un chef de fil dans l’industrie de la carrosserie, le plus grand de la réparation automobile et le leader indépendant de la carrosserie en France.

Actuellement, Albax exploite un réseau national de carrosserie indépendant de 14 centres sur la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et en Ile de France et de 2 centres Carrosserie Lecoq.

Albax rend le processus de réparation pratique, rapide et qualitatif. Non seulement grâce à ses voitures de prêt et à ses relations exceptionnelles avec les compagnies d’assurance, mais parce que leurs équipes font leur travail pour vous rendre heureux.

Carrosserie SMCA votre Atelier De Carrosserie Automobile à Wattrelos

Spécialistes de la réparation collision depuis 1971

CDR Group Montpellier : Centre de réparation automobiles

Moyens TECHNIQUES :

Aires de préparation

Systèmes de séchage IRT infrarouge suspendus

2 cabines de peinture OMIA HELIA 320

1 laboratoire de peinture

Valise de diagnostic électronique

1 centrale aspirante à turbine dernière génération, RUPES

1 station de lavage

véhicules de courtoisie

garage D’Attoma prend en charge tout type de véhicule

Implantée depuis 40 ans au centre de Lyon, la Carrosserie D’Attoma a été fondée en 1980 par Joseph D’Attoma, carrossier de métier.

Après avoir terminé sa formation au sein des Compagnons Du Devoir, son fils Grégorie D’Attoma rejoint l’entreprise. Il occupe le poste de Carrossier, puis de Responsable d’atelier.

En 2008, Grégorie D’Attoma reprend l’entreprise familiale et poursuit le développement de l’activité.

CARROSSERIE HERVE : expert pour réparer ou restaurer votre véhicule

Expert en réparation, restauration et personnalisation de véhicules haut de gamme, de sport, de prestige ou de collection, Carrosserie Hervé Provence & Côte d’Azur vous accompagne à toutes les étapes de votre projet. Bénéficiez de toute l’expertise d’une équipe de passionnés, compétents et à l’écoute de vos attentes, qui n’hésitera pas à mettre tout en œuvre pour satisfaire vos désirs.

Carrosserie Brachet et Fils : Centre de réparation automobiles

La SARL Brachet et Fils, présente sur le marché de la réparation automobile depuis 1960, est une entreprise familiale aujourd’hui reconnue pour la qualité de ses prestations. C’est aussi et surtout une histoire de passion automobile transmise de père en fils depuis près de 60 ans.

Carrosserie Anneau du Rhin : Restauration et réparation de véhicules haut de gamme

La Carrosserie Anneau Du Rhin, qui est spécialisée dans la carrosserie Ferrari et Maserati, est une entreprise qui a vu le jour en 2000. Nous vous proposons de nous occuper de la réparation de votre voiture, mais aussi de la peinture de votre Ferrari ou Maserati dans le Bas Rhin. Nous avons fait de notre passion pour l’automobile notre métier à part entière afin de vous donner accès à un service premium. Nous avons fait le choix de nous spécialiser dans les interventions techniques sur des marques luxueuses afin de vous offrir un service haut de gamme.

