Chez Tesla Mag, nous aimons partager les expériences de propriétaires de véhicules électriques. Ici, un propriétaire de Tesla Model 3 nous fait part de son ressenti concernant son expérience au service center, ainsi que de ses observations sur le design et l’intérieur du véhicule. N’hésitez pas à indiquer vos points de vue en commentaire ou à nous écrire.

“bonjour à toutes et à tous,

Je partage avec vous cette récente expérience réalisée lors de mon dernier entretien. Il ne fait pas tant y voir jugement de valeur qu’un retour sur le feeling ressentit au volant.

Comme à l’habitude, la concession Tesla m’a permis de prendre le volant de la nouvelle model 3 performance avec une facilité déconcertante.

Pour fixer le cadre, ma belle est une Model 3 grande autonomie (614km) bleue intérieur blanc de 2021 avec le mode boost…l’adage dit “faute avouée à moitié pardonnée” mais là je persiste et signe “c’est grisant et qu’est ce que c’est bon”. La seconde est une model Y standard Midnight Cherry intérieur noir.

Début de la rencontre avec la Tesla Model 3 performance grise intérieur noir !

Esthétiquement, la ligne de la model 3 change à l’intérieur comme à l’extérieur. Voici mes principales observations :

à l’extérieur : de nouvelles jantes, un diffuseur arrière et avant, un nouvel aileron arrière agrémenté d’un léger décroché de forme, le bouclier avant redessiné, des feux arrières effilés et des phares profondément modifiés.

À l’intérieur, c’est encore plus épuré, avec une justesse exceptionnelle. Ce nouveau dessin intérieur fait vraiment son effet. Il est à noter que les sièges sont complètement revus.

Allons y, en route pour le partage des sensations !

Une model 3 performance grise intérieur noir m’est présentée et c’est un changement franc. Au premier coup d’oeil, on ne s’y trompe pas. La face avant est plus saillante et aimer ou pas reste une affaire de goût. A l’ouverture de porte, il y a clairement un effet wahouu avec inserts carbone en sièges typés baquets. Ah tient, il y a une fente dans le seuil de porte ?! et oui, amélioration de la sécurité avec un nouveau point d’ancrage discret mais bien présent…décidément Tesla ne se laisse pas aller et continue d’aller de l’avant.

A l’intérieur de la belle !

Ah, le revêtements des sièges est micro perforé du fait d’une ventilation…sur la mienne et son intérieur blanc, il suffisait d’un coup de chiffon microfibre et d’eau savonneuse pour tout remettre à neuf ! là, j’avoue que je n’y songerai pas au risque de causer des dégâts. Il faudra se rabattre sur des produits d’entretien comme pour toutes les autres autos et c’est finalement sans réelle incidence. Une fois installé, le maintien du siège est clair, net et sans appel ! On y est confortablement calé et cela se vérifie sur la route. Le siège est frais alors qu’il fait 28° et c’est super agréable. Le volant a profondément changé. Sa forme tombe bien sous la main sur les long trajets mais visuellement j’aime moins. L’axe du volant a été abaissé et la partie basse est plus prononcée. Il reprend toutes les commandes. Si vous n’êtes pas habitué, ce n’est pas naturel et pas pratique non plus. Tout les boutons de droites sont presque inutiles et l’utilisation du régulateur de vitesse pas clair du tout surtout pour le désactiver. Sur l’essai, je me suis trouvé cinq fois de suite avec la commande vocale…sauf avoir de grandes mains, les commandes ne sont pas très pratiques…l’une des clés aurait été de rendre les boutons programmables via menu favori par exemple. De même, attraper les clignotants dans un rond point est une prouesse technique.

En route pour l’essai !

La suspension est entièrement nouvelle et réglable (confort/sport). Ce dernier point est remarquable ! L’amortissement est plus confortable que sur la mienne et la tenue de route est irréprochable, y compris en mode sport. Il est difficile de croire que la belle est chaussée en 20 pouces. La voiture vire à plat sans secouer. Ce point est certainement ce qui m’a le plus marqué lors de cet essai.

Je m’arrête et les gros freins sont bien présents. Maintenant, comme de temps en temps, j’utilise l’interrupteur pour passer le 0 à 100… ça pousse fort, très fort et le tout dans un silence de cathédrale. L’exercice est réalisé en 0,8 seconde de moins que la mienne (mode boost activé). Là encore, il y a une différence notable, mais pour moi, cela commence à faire beaucoup. Pour mémoire, avec 3,9 s sur le 0 à 100, ma Model 3 se place au niveau d’une 911 du haut du catalogue (compter sur des tarifs en 6 chiffres), ensuite le flat va lui pousser à l’identique jusqu’à atteindre des limites non compatibles avec les limitations sur la route. La nouvelle Model 3 Performance boucle l’affaire en 3,1 secondes.

Alors, j’y vais ou je n’y vais pas…les paris sont ouverts.

Le confort est au top, la performance est au rendez vous, la suspension époustouflante et la mise à jour de cette model 3 est une réussite. C’est indiscutablement le fruit d’un travail remarquable.

Ma position est : c’est top mais pas suffisamment pour en changer.

Je m’explique :

L’autonomie est sacrément amputée en comparaison avec une grande autonomie, qui réduit davantage l’écart avec le boost.

La différence de puissance n’est pas assez significative pour justifier un changement de portage ou une telle concession sur l’autonomie.

Les sièges baquets, c’est top, mais plus compliqué quand il faut descendre de ma voiture qui est déjà basse. N’importe qui ne pourra pas sortir du canapé !!!

Le volant a changé de forme, mais c’est surtout le regroupement des commandes dans sa forme actuelle qui ne m’enchante pas.

L’intérieur est magnifique, mais les finitions noires semblent un peu tristes.

Certainement habitué, je l’aime avec ses qualités, ses défauts et la garde ma model 3.

Que pourrait nous réserver l’avenir ?

Et maintenant, si Tesla nous entend, je fais une liste de courses : ç

un affichage tête haute ;

un régulateur activable depuis la tablette ;

un ciel de toit occultable

des commandes de volant personnalisables

des mises à jour aussi surprenantes qu’au tout début ;

des voitures abordables.

Conclusion

Nous voici arrivé au terme de ce petit moment de partage espérant que ces éléments vous soient utiles. Nous pourrions dire qu’une Tesla est un monde à part, une autre manière d’aborder les choses. La nouveauté entraine des changements, des ruptures et des clivages au sein des groupes. Pendant des années, les moteurs démarraient à la manivelle et faisaient du bruit. Puis, il y a eu les démarreurs, les jauges sur les tableaux de bord puis la multiplication des boutons, la fiabilisation des moteurs enfin presque et finalement des changements auxquels, je suis aussi parfois réticent !