Chers lecteurs de Tesla Mag,

Nous sommes ravis de vous annoncer la sortie de notre tout nouvel épisode de podcast ! Dans ce nouvel opus, nous plongeons au cœur de l’actualité des véhicules électriques et des technologies innovantes qui façonnent notre avenir. Voici un aperçu des sujets passionnants que nous abordons dans cet épisode :

L’autonomie De La Tesla Model 3 Performance

Découvrez les dernières performances de la Tesla Model 3 Performance, avec une autonomie impressionnante de 507 kilomètres selon le cycle WLTP. Nous explorons comment ce modèle continue de repousser les limites de l’innovation automobile avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes.

Tesla Livrera Bientôt 50 Semi Supplémentaires À PepsiCo

Tesla s’apprête à livrer 50 Semi supplémentaires à PepsiCo, portant ainsi la flotte de l’entreprise à 86 véhicules. Ces camions électriques, conçus pour réduire les émissions de CO2 et les coûts opérationnels, représentent une avancée significative vers des transports plus durables. Découvrez comment PepsiCo adopte ces véhicules pour ses opérations logistiques.

H-8 Avant Le Retour D’Elon Musk À Vivatech

Nous sommes à quelques heures du retour très attendu d’Elon Musk à Vivatech, où il interviendra en distanciel. Le PDG de Tesla et SpaceX partagera ses visions sur l’avenir des technologies et de l’innovation. Quelles nouvelles idées et avancées dévoilera-t-il cette fois-ci ? Restez à l’écoute pour le découvrir.

Ne manquez pas notre interview exclusive avec Thomas de Lussac, co-fondateur et responsable du design chez NAMX. NAMX, une entreprise innovante, développe des véhicules hybrides à hydrogène. Thomas nous parle des défis et opportunités liés à l’hydrogène comme source d’énergie et partage la vision de NAMX pour un futur plus vert.

Parc De Recharge Solaire À La Gare De Merklingen En Allemagne

Nous terminons notre podcast avec une note d’innovation écologique. À la gare de Merklingen en Allemagne, un parc de recharge solaire de 259 places pour véhicules électriques a été inauguré. Ce projet ambitieux offre une capacité de stationnement et de recharge simultanée inégalée à l’échelle mondiale. Découvrez comment cette initiative est un modèle pour les infrastructures de recharge du futur.

Ne Manquez Pas Cet Épisode !

Abonnez-vous à notre podcast pour ne rien manquer de nos prochaines actualités et interviews exclusives.

Engagez-Vous Avec Tesla Mag

Nous sommes également ravis de vous présenter nos services Charge Direct et Solar Direct.

Ne manquez pas cette opportunité d’être à la pointe de l’innovation avec Tesla Mag. Restez connectés et partagez cet épisode avec vos amis et collègues. À très bientôt pour un nouveau podcast passionnant !

L’équipe Tesla Mag