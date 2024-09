Protéger l’intérieur de votre Tesla est essentiel, surtout avec un véhicule aussi sophistiqué que le Model 3. Un tapis de coffre est l’un des accessoires incontournables pour maintenir votre coffre propre, bien organisé, et éviter des réparations coûteuses. Ce guide vous présente le Tapis de Coffre LFOTPP pour Tesla Model 3 (2017-2024), un modèle conçu pour offrir une protection complète et une grande polyvalence, tout en étant facile à installer et à entretenir.

Pourquoi utiliser un tapis de coffre pour votre Tesla ?

Un tapis de coffre protège efficacement contre la saleté, les déversements, et les dommages causés par les objets transportés. Que ce soit de la boue, de l’eau ou même des débris de jardin, ce tapis empêche toute infiltration dans le revêtement de votre coffre. En investissant dans un tapis de qualité comme le LFOTPP, vous prolongez la durée de vie de l’intérieur de votre Tesla et évitez des coûts d’entretien supplémentaires.

Les atouts du Tapis de Coffre LFOTPP

Conception sur mesure : Grâce à la technologie de numérisation laser 3D, ce tapis s’adapte parfaitement au coffre du Tesla Model 3 (2017-2024) , garantissant une couverture complète.

: Grâce à la technologie de numérisation laser 3D, ce tapis s’adapte parfaitement au coffre du , garantissant une couverture complète. Matériau TPE durable et respectueux de l’environnement : Fabriqué en TPE (élastomère thermoplastique), ce tapis est non toxique, inodore, et résistant aux conditions extrêmes (froid, chaleur, abrasion).

: Fabriqué en TPE (élastomère thermoplastique), ce tapis est non toxique, inodore, et résistant aux conditions extrêmes (froid, chaleur, abrasion). Facile à plier et multifonction : Grâce à une ligne de pliage, le tapis peut être replié pour être rangé ou utilisé comme tapis de camping, pour animaux, ou pour protéger une surface lors d’activités diverses.

: Grâce à une ligne de pliage, le tapis peut être replié pour être rangé ou utilisé comme tapis de camping, pour animaux, ou pour protéger une surface lors d’activités diverses. Protection toutes saisons : Avec un bord relevé de 3 à 5 cm, il protège efficacement contre les éléments extérieurs tels que la boue, la neige et l’eau, offrant une protection complète toute l’année.

: Avec un bord relevé de 3 à 5 cm, il protège efficacement contre les éléments extérieurs tels que la boue, la neige et l’eau, offrant une protection complète toute l’année. Antidérapant pour plus de sécurité : La texture du tapis empêche le glissement des objets, garantissant ainsi une meilleure sécurité lors de vos trajets.

Facilité d’entretien

Le LFOTPP est totalement étanche et facile à nettoyer. Un simple rinçage à l’eau suffit pour lui redonner son aspect d’origine, ce qui le rend parfait pour une utilisation quotidienne, quelle que soit la saison.

Caractéristiques principales

Marque : LFOTPP

: LFOTPP Compatibilité : Tesla Model 3 (2017-2024)

: Tesla Model 3 (2017-2024) Prix : 72,79€

: 72,79€ Matériau : TPE écologique

: TPE écologique Garantie : 12 mois

: 12 mois Facile à plier et ranger : Idéal pour les petites espaces et les utilisations multifonctionnelles

En Conclusion

Le Tapis de Coffre LFOTPP pour Tesla Model 3 offre une protection optimale pour maintenir l’intérieur de votre coffre en excellent état. Facile à plier et à entretenir, c’est un investissement essentiel pour tous les propriétaires de Tesla.

