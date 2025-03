Cela fait maintenant quatre semaines que j’ai intégré les intras Jabra Elite 85T dans mon quotidien. Que ce soit pour écouter de la musique, prendre des appels ou simplement m’isoler du bruit ambiant, ces écouteurs sans fil promettaient une expérience premium à un prix compétitif. Après un mois d’utilisation intensive, voici mon retour d’expérience, avec ses hauts et ses bas.

Design et confort : une belle surprise

Dès l’ouverture de la boîte, les Jabra Elite 85T impressionnent par leur compacité. Leur design est épuré, discret, et ils se glissent facilement dans une poche grâce à leur boîtier de charge, lui aussi très léger. Les écouteurs sont livrés avec trois tailles d’embouts en silicone, ce qui m’a permis de trouver rapidement un ajustement parfait. Après plusieurs heures d’utilisation – parfois jusqu’à 4 ou 5 heures d’affilée –, je n’ai ressenti aucune gêne, un point crucial pour moi qui ai souvent du mal avec les intras.

Ils tiennent également bien en place, même lors de mes séances de sport ou en marchant sous la pluie (ils sont certifiés IP55, résistants à l’eau et à la poussière). Bref, sur le plan du confort et de la praticité, c’est un sans-faute.

Qualité sonore : très bonne, mais pas parfaite

Passons à l’essentiel : le son. Les Jabra Elite 85T offrent une qualité audio solide, avec des basses profondes et percutantes qui raviront les amateurs de musique électronique ou de hip-hop. Les médiums sont clairs, et les voix ressortent bien dans les podcasts ou les appels. Cependant, les aigus manquent parfois de finesse, surtout à volume élevé, où ils peuvent devenir un peu agressifs.

L’application Jabra Sound+ est un vrai plus : elle permet de personnaliser l’égaliseur et d’ajuster le son selon ses préférences. J’ai passé du temps à peaufiner les réglages, et cela a nettement amélioré mon expérience. Le mode HearThrough, qui laisse passer les sons extérieurs, est pratique en extérieur pour rester conscient de son environnement, même s’il amplifie parfois trop le bruit du vent.

Autonomie : un compagnon fiable

Jabra annonce 7,5 heures d’autonomie par charge, et jusqu’à 28 heures avec le boîtier. Dans les faits, j’ai rarement dépassé 6,5 heures avec une seule charge, mais cela reste largement suffisant pour une journée. Le boîtier se recharge rapidement via USB-C, et une charge de 15 minutes offre environ une heure d’écoute – parfait pour les imprévus. Après quatre semaines, je n’ai jamais été pris au dépourvu par une batterie à plat.

Connectivité et fonctionnalités : quelques accrocs

La connexion Bluetooth 5.0 est stable la plupart du temps, que ce soit avec mon téléphone ou mon ordinateur. J’ai toutefois noté quelques micro-coupures en extérieur, notamment dans des zones très fréquentées. Rien de dramatique, mais cela peut être agaçant.

Les commandes tactiles sur les écouteurs sont intuitives (un appui pour play/pause, deux pour passer au morceau suivant, etc.), mais elles demandent un temps d’adaptation. Il m’est arrivé de déclencher une action par erreur en ajustant un écouteur. L’intégration avec les assistants vocaux (Siri, Google Assistant) fonctionne bien, même si je ne l’utilise que rarement.

Gros point négatif : une isolation phonique décevante

S’il y a un défaut majeur qui m’a marqué après ces quatre semaines, c’est l’absence de réduction active du bruit (ANC). Bien que Jabra mise sur une isolation passive grâce aux embouts, celle-ci est loin d’être suffisante dans des environnements bruyants comme les transports en commun ou les rues animées. Les bruits de fond – moteurs, conversations, klaxons – restent trop présents, même avec le volume poussé. Pour un produit positionné dans cette gamme de prix, l’absence d’ANC est un vrai manque, surtout face à des concurrents qui l’intègrent désormais presque systématiquement. Cela limite sérieusement leur efficacité dans les situations où l’immersion sonore est cruciale.

Rapport qualité-prix : une option convaincante

À environ 150-180 € selon les revendeurs, les Jabra Elite 85T ne sont pas les écouteurs sans fil les moins chers du marché, mais ils offrent un bon équilibre entre performances et coût – à condition de ne pas avoir besoin d’une isolation poussée. Face aux ténors comme les AirPods Pro ou les Sony WF-1000XM4, ils perdent des points sur l’absence d’ANC, mais se défendent honorablement pour un usage polyvalent.

Verdict après 4 semaines

Après un mois, mon avis sur les Jabra Elite 85T est mitigé. Leur confort, leur autonomie et leur qualité sonore en font un choix solide pour une utilisation quotidienne, que ce soit au bureau, en déplacement ou à la salle de sport. Mais l’absence de réduction active du bruit est un défaut majeur qui pèse dans la balance, surtout si vous vivez dans un environnement bruyant. Les aigus perfectibles et les micro-coupures occasionnelles n’arrangent pas le tableau.

Si vous cherchez des écouteurs sans fil fiables et pratiques pour un usage dans des conditions calmes, les Jabra Elite 85T restent une option intéressante. En revanche, si l’isolation phonique est une priorité, mieux vaut regarder ailleurs. Pour ma part, ils restent dans ma routine, mais avec un léger goût d’inachevé.