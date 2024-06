Vous recherchez une borne de recharge pour voiture électrique mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Vous êtes tombé sur le bon guide car nous allons passer en revue les trois meilleures bornes de recharge (ou wallboxes) disponibles sur le marché en 2024. Ce type de borne de recharge se branche à une prise classique et augmente le courant pour une recharge plus rapide de votre véhicule électrique. Vous pouvez les installer chez vous, par exemple dans votre garage, pour gagner du temps lors de la recharge de votre véhicule, ou dans une entreprise pour que les clients et les employés puissent recharger efficacement leurs véhicules.

Installez votre borne de recharge en toute confiance avec nos experts ! Vous êtes : * Centre commercial Particulier Copropriété Particulier Maison Siège social

Nom Prénom *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Ville *

Code postal *

Quel est votre véhicule électrique ?

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Ces bornes offrent non seulement une recharge plus rapide mais aussi une sécurité accrue grâce à des fonctionnalités comme la protection contre la surchauffe et la surcharge, une gestion intelligente et une grande compatibilité. C’est un investissement intéressant pour ceux qui rechargent régulièrement leur voiture électrique et souhaitent optimiser leur temps et leur sécurité. Voici les trois modèles les mieux notés, classés par ordre de prix décroissant, pour faciliter votre choix.

Hager Witty

La borne de recharge Hager est un produit innovant et de haute qualité, parfait pour les particuliers et les entreprises. Voici une présentation détaillée de ce modèle.

Caractéristiques Principales :

Design : Pas d’écran, pas de boutons, seulement un bandeau lumineux qui change de couleur en fonction de l’état de la borne.

Pas d’écran, pas de boutons, seulement un bandeau lumineux qui change de couleur en fonction de l’état de la borne. Utilisation : Un capteur tactile permet de paramétrer la borne, idéale pour une utilisation simple et intuitive.

Un capteur tactile permet de paramétrer la borne, idéale pour une utilisation simple et intuitive. Sécurité : Fonctionnalités de régulation automatique pour éviter les surcharges, interrupteur à clé pour verrouiller la borne en extérieur.

Fonctionnalités de régulation automatique pour éviter les surcharges, interrupteur à clé pour verrouiller la borne en extérieur. Compatibilité : Prise de type 2 et possibilité d’ajouter une prise de type E.

Prise de type 2 et possibilité d’ajouter une prise de type E. Installation : Facile à installer sur un mur ou un pied, avec options de câblage flexibles (dessous, arrière, dessus).

Facile à installer sur un mur ou un pied, avec options de câblage flexibles (dessous, arrière, dessus). Note : 4,8 étoiles sur 5

Avantages :

Dynamique : Régule automatiquement la charge pour éviter de dépasser l’abonnement de votre maison.

Régule automatiquement la charge pour éviter de dépasser l’abonnement de votre maison. Flexibilité : Beaucoup d’espace à l’intérieur pour ajouter des modules supplémentaires comme des horloges pour des charges programmées.

Beaucoup d’espace à l’intérieur pour ajouter des modules supplémentaires comme des horloges pour des charges programmées. Facilité d’Installation : Toutes les pièces détachées sont fournies, avec des instructions claires et un patron de perçage.

Wallbox Pulsar Plus

La Wallbox Pulsar Plus est une borne de recharge compacte et puissante, idéale pour une installation à domicile ou en entreprise. Elle est disponible en deux versions : monophasée (jusqu’à 7,4 kW) et triphasée (jusqu’à 22 kW).

Dimensions et Design

Taille : 16 cm x 16 cm

16 cm x 16 cm Poids : 1 kg

1 kg Couleurs : Blanc ou noir

Cette borne est suffisamment petite pour s’intégrer discrètement dans n’importe quel environnement, qu’il soit intérieur ou extérieur.

Installation et Connexion

Triphasé vs. Monophasé

Monophasé : Jusqu’à 7,4 kW, adapté pour une recharge quotidienne sans dépasser les capacités domestiques standards.

Jusqu’à 7,4 kW, adapté pour une recharge quotidienne sans dépasser les capacités domestiques standards. Triphasé : Jusqu’à 22 kW, permettant une recharge beaucoup plus rapide, idéale pour les utilisateurs intensifs.

Pour une installation en triphasé, il est nécessaire de faire appel à un électricien certifié, car cela implique une arrivée électrique plus complexe et puissante.

Utilisation et Fonctionnalités

Connexion et Application

Connexion : Bluetooth et WiFi

Bluetooth et WiFi Application : Disponible sur le Play Store et l’App Store

L’application Wallbox permet de contrôler et de surveiller la recharge de votre véhicule. Vous pouvez créer un compte facilement, scanner le QR code de la borne pour la connecter, et accéder à toutes les fonctionnalités via Bluetooth ou WiFi.

Morec 7kW EV Chargeur Monophasé Type 2

La borne de recharge Morec 7kW est une solution efficace et fiable pour les propriétaires de véhicules électriques qui souhaitent installer une station de recharge à domicile. Voici les informations détaillées sur ce modèle spécifique :

Caractéristiques Principales

Puissance de Recharge : 7kW

7kW Type de Connexion : Monophasé

Monophasé Type de Prise : Type 2

Type 2 Tension d’Entrée : 230V

230V Courant Nominal : 32A

Conception et Dimensions

Design Compact : Facile à installer et à intégrer dans divers environnements, intérieurs ou extérieurs.

Facile à installer et à intégrer dans divers environnements, intérieurs ou extérieurs. Affichage : Écran LCD pour afficher les informations de charge, y compris l’état de charge, le courant, la tension et la température.

Écran LCD pour afficher les informations de charge, y compris l’état de charge, le courant, la tension et la température. Câble : Longueur de 6,1 mètres, permettant une grande flexibilité d’installation et d’utilisation.

Fonctionnalités de Sécurité

Protection Intégrée : Contre les fuites de courant, les courts-circuits, la surchauffe et la surcharge.

Contre les fuites de courant, les courts-circuits, la surchauffe et la surcharge. Certification : Conforme aux normes de sécurité CE et TUV, garantissant une utilisation sécurisée et fiable.

Installation et Utilisation

Installation Facile : Peut être installée par un électricien certifié avec un minimum de modifications à votre infrastructure électrique existante.

Peut être installée par un électricien certifié avec un minimum de modifications à votre infrastructure électrique existante. Compatibilité : Compatible avec tous les véhicules électriques équipés d’une prise de type 2.

Compatible avec tous les véhicules électriques équipés d’une prise de type 2. Affichage LCD : Permet de suivre en temps réel l’état de la charge et d’ajuster les paramètres si nécessaire.

Avantages

Efficacité : Réduit considérablement le temps de charge par rapport à une prise domestique standard.

Réduit considérablement le temps de charge par rapport à une prise domestique standard. Sécurité : Multiples protections intégrées pour une utilisation en toute sécurité.

Multiples protections intégrées pour une utilisation en toute sécurité. Accessibilité : Long câble de recharge permettant une grande flexibilité dans le positionnement du véhicule par rapport à la borne.

Inconvénients