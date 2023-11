Comment utiliser la charge rapide ?

La charge rapide est une technologie clé pour les conducteurs de véhicules électriques, surtout lors des longs trajets ou pour une utilisation professionnelle. Mais comment l’utiliser efficacement sans nuire à la batterie de votre véhicule ? Voici quelques conseils pratiques.

Comprendre la charge rapide

Les bornes de recharge rapide DC (courant continu) sont conçues pour offrir un regain d’énergie rapide à votre véhicule. Les constructeurs, comme Tesla avec ses Superchargeurs, promettent souvent un passage de 10% à 80% de charge en un temps record. Cette plage de charge est privilégiée car elle optimise le temps de recharge tout en préservant la santé de la batterie.

La stratégie de recharge

La puissance de charge initiale peut être très élevée. Par exemple, une Tesla Model 3 peut monter à plus de 250kW, mais cette puissance chute rapidement après 20% de charge pour protéger la batterie de la surchauffe. D’autres constructeurs, comme Hyundai avec l’IONIQ 5, adoptent une montée en puissance plus progressive, permettant une recharge efficace même si la batterie n’est pas très déchargée à l’arrivée.

Le temps de recharge

Le temps de recharge varie selon la borne et le véhicule. Sur un Superchargeur Tesla, il faut environ 30 minutes pour passer de 0% à 80%, et plus de 45 minutes pour atteindre les 100%. Les derniers pourcentages sont toujours les plus longs à récupérer car la recharge doit être équilibrée et précise pour éviter de « déborder ».

Les pertes de recharge

Il y a toujours des pertes lors de la recharge rapide. Ces pertes peuvent être plus importantes au début, lorsque la puissance est maximale, et peuvent atteindre jusqu’à 15%. Elles diminuent ensuite mais remontent fortement lors des derniers 5% de la recharge, à cause de l’équilibrage des cellules de la batterie.

Les bonnes pratiques

Pour une utilisation optimale de la charge rapide, il est conseillé de :

Arriver à la borne avec un niveau de batterie bas, mais pas trop pour éviter l’anxiété et préserver la batterie. Viser une recharge de 10 % à 80 % pour minimiser le temps de recharge et les pertes d’énergie. Reprendre la route après avoir atteint 80 % et planifier éventuellement un autre arrêt de recharge si nécessaire.

En suivant ces conseils, vous pourrez utiliser la charge rapide de manière efficace, tout en préservant la durée de vie de votre batterie et en optimisant vos coûts de recharge.

