Avis borne de recharge Maxicharger Ac de Autel

En tant que fervent utilisateur de solutions de recharge pour véhicules électriques, je souhaite partager avec vous mon point de vue et mes connaissances. Mon but est de vous guider à travers ce monde en pleine expansion et vous présenter les diverses options de bornes de recharge sur le marché français, notamment la borne de recharge Maxicharger Ac de Autel.

Présentation de la borne de recharge Maxicharger Ac de Autel

La borne Maxicharger Ac Wallbox d’Autel est une solution de recharge compacte, intelligente et facile à utiliser, conçue pour les particuliers, les entreprises et les opérateurs de bornes de recharge. Elle est disponible en versions 7 kW, 11 kW et 22 kW.

Issue d’une marque spécialiste en matériel automobile, elle allie technologie innovante et design exceptionnel, ayant été récompensée par les prestigieux prix REDDOT et iF Design AWARD. La Maxicharger Ac offre sécurité, fiabilité et prolonge la durée de vie des batteries de véhicules électriques.

Idéale pour une utilisation domestique, la borne est équipée de fonctionnalités telles que la détection de défaut PEN, la détection de fuite DC, la gestion avancée de la charge et la compatibilité solaire. L’application Autel facilite la planification des horaires de charge et la gestion à distance.

La Maxicharger Ac est proposée en deux versions : avec prise (Socket) ou avec câble attaché (Tethered), présentant des dimensions compactes de 336 x 186 x 85 mm. Elle est conçue pour résister aux conditions extérieures, avec un indice de protection IP65 pour le corps et IP54 pour la prise, et supporte des températures de fonctionnement allant de -40°C à +55°C.

Caractéristiques techniques de la borne Maxicharger Ac

La borne Maxicharger Ac de Autel est une Wallbox compacte et intelligente, conçue pour une utilisation domestique et professionnelle. Elle est disponible en versions 7 kW, 11 kW et 22 kW.

Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques:

Interface de sortie : Prise IEC 62196-2 Type 2

Mode de recharge : Mode 3

Voltage d’entrée/sortie : 230V±15% (monophasé), 400V±15% (triphasé), 50Hz

Protection : surintensité, surtension, sous-tension, défaut à la terre, courants résiduels CC, surtensions intégrées

Puissance nominale et courant d’entrée/sortie : jusqu’à 7,4kW/32A (monophasé), jusqu’à 22kW/32A (triphasé)

Type de réseau : TT, TN

Indice de protection : IP65 (IP54 pour la version avec prise), IK08

Température de stockage : -40°C à +85°C

Température d’efficacité : -40°C à +55°C

Altitude d’efficacité max : 2000m

Fixation : murale ou sur pied

Écran : LCD 8 pouces tactile (optionnel)

Indication de statuts : LED, LCD, APP/tactile (optionnel)

Protocoles de communication : OCPP 1.6

Interface utilisateur : Autel Charge APP, MaxiCharger Service Software

Connectivité : 4G, Bluetooth, WiFi, Ethernet

Authentification d’utilisateurs : APP, RFID

Standards de sécurité : IEC/EN 61851-1, EN 62311, EN 62479, IEC/EN 62955

Garantie : 36 mois

Certification : CE, TUV

Mise à jour logiciel : OTA via portail web

Avantages de la borne Maxicharger Ac

La borne Maxicharger Ac présente plusieurs avantages qui la distinguent des autres bornes de recharge sur le marché :

Design primé : La borne a été récompensée par les prix REDDOT et iF Design AWARD, rejoignant ainsi les rangs de marques prestigieuses telles que BMW, Sony, Apple et Google.

La borne a été récompensée par les prix REDDOT et iF Design AWARD, rejoignant ainsi les rangs de marques prestigieuses telles que BMW, Sony, Apple et Google. Facilité d’utilisation : La Wallbox est simple à utiliser grâce à l’application Autel, qui permet de gérer les horaires de recharge, la gestion avancée de la charge et la compatibilité solaire.

La Wallbox est simple à utiliser grâce à l’application Autel, qui permet de gérer les horaires de recharge, la gestion avancée de la charge et la compatibilité solaire. Sécurité et fiabilité : La borne dispose de la détection de défaut PEN, de la détection de fuite DC et d’un lecteur de carte RFID (en option).

La borne dispose de la détection de défaut PEN, de la détection de fuite DC et d’un lecteur de carte RFID (en option). Polyvalence : Convient aux installations domestiques, aux entreprises et aux opérateurs de points de charge.

Inconvénients de la borne Maxicharger Ac

Malgré ses nombreux avantages, la borne Maxicharger Ac présente quelques inconvénients à prendre en compte :

Prix : La borne peut être considérée comme coûteuse par rapport à certaines autres solutions de recharge.

: La borne peut être considérée comme coûteuse par rapport à certaines autres solutions de recharge. Absence de fonctionnalités avancées : Contrairement à certaines bornes de recharge, la Maxicharger Ac ne dispose pas de gestion à distance ou de programmation avancée.

Avis d’expert sur la borne de recharge Maxicharger Ac de Autel

La borne de recharge Maxicharger Ac de Autel est une option à considérer pour plusieurs raisons importantes, comme le souligne, Nicolas, un électricien de Charge Map, expert en installation de recharge de véhicules électriques :

Bon rapport qualité-prix : tarif de départ intéressant, câble de 25 pieds, certification Energy Star et garantie de 3 ans.

Puissance de 40 ampères adaptée : chaque véhicule électrique accepte une certaine quantité de puissance, sans la dépasser.

Prévoir un système de recharge plus puissant pour anticiper les évolutions futures des véhicules électriques.

Fonctionnement conforme aux spécifications après trois semaines de test.

Quelques problèmes lors de tests de résistance plus difficiles, avec une note de 4,4 sur 5 étoiles.

Recommandation avec réserve : déconseillé pour une installation à l’extérieur dans une région froide en raison de la performance insatisfaisante du câble lors d’un test de résistance.

Guide étape par étape pour l’installation de votre borne de recharge Maxicharger Ac de Autel

La Wallbox AC Maxicharger a été conçue pour faciliter son installation, tout en permettant à ceux qui préfèrent effectuer les travaux eux-mêmes de le faire aisément. Néanmoins, il est recommandé de consulter un électricien agréé pour déterminer la capacité de votre système électrique et, si nécessaire, effectuer les mises à niveau appropriées.

Voici les étapes clés pour installer une borne de recharge Maxicharger Ac de Autel :

Étape 1 : Sélection du site d’installation

Choisissez un emplacement adapté, à proximité de votre stationnement et accessible pour la connexion au réseau électrique.

Assurez-vous que l’espace environnant est dégagé pour faciliter la manipulation du câble de charge.

Étape 2 : Préparation de l’installation électrique

Consultez un électricien qualifié pour vérifier la capacité de votre installation électrique et effectuer les modifications nécessaires (mise à niveau du tableau électrique, ajout d’un disjoncteur dédié, etc.).

Vérifiez les normes locales et respectez les codes d’installation électrique en vigueur.

Étape 3 : Fixation de la borne de recharge

Marquez les points de fixation sur le mur ou sur le pied (selon l’option choisie).

Percez les trous et insérez les chevilles fournies.

Fixez la borne de recharge à l’aide des vis fournies.

Étape 4 : Raccordement électrique

Coupez l’alimentation électrique du tableau pour éviter tout risque d’électrocution.

Suivez les instructions du manuel pour raccorder la borne au réseau électrique, en respectant les tensions et les courants indiqués (monophasé ou triphasé).

Étape 5 : Mise en service

Rétablissez l’alimentation électrique et vérifiez le bon fonctionnement des LED et de l’écran tactile (si présent).

Configurez la borne en suivant les instructions du manuel, notamment pour la connexion à l’application Autel Charge APP.

Étape 6 : Test de la borne

Branchez votre véhicule électrique à l’aide du câble de charge fourni et vérifiez que la charge démarre correctement.

Surveillez la charge à l’aide de l’application Autel Charge APP ou de l’écran tactile (si présent) pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

La borne de recharge Maxicharger Ac de Autel est une solution fiable, polyvalente et esthétique pour répondre aux besoins des propriétaires de véhicules électriques. Grâce à ses performances, sa facilité d’installation et son application conviviale, elle offre une expérience de recharge optimale pour les utilisateurs.

N’hésitez pas à consulter Tesla Mag pour rester à l’affût des dernières tendances et innovations du marché pour faire le meilleur choix possible lors de vos achats.