Le secteur des transports routiers massifs connaît une transformation majeure avec l’inauguration du premier corridor autoroutier en Europe entièrement dédié à la recharge ultra-rapide pour les poids lourds électriques. Ce projet ambitieux, concrétisé grâce à une collaboration entre APRR et ENGIE Vianeo, a été officiellement lancé ce vendredi après-midi sur l’aire de Galande (A5b), marquant un tournant décisif pour une mobilité plus durable.

Un projet pionnier entre Lyon et Paris

L’autoroute reliant Lyon à Paris devient ainsi le premier corridor autoroutier européen à proposer des solutions de recharge ultra-rapide pour les poids lourds électriques. Avec des stations réparties sur l’A6 et l’A5b, ce corridor assure une couverture optimale pour les transporteurs cherchant à minimiser leur empreinte carbone.

Des stations de recharge à la pointe de la technologie

Au cœur de ce projet se trouvent cinq stations de recharge ultra-rapides capables de délivrer jusqu’à 480 kW. Ces infrastructures permettent de restaurer jusqu’à 300 km d’autonomie en à peine 45 minutes, un atout indéniable pour les entreprises de transport. Chaque station est par ailleurs équipée d’une borne de secours, garantissant ainsi une disponibilité constante et évitant les retards imprévus.

Un événement marquant pour un avenir plus vert

La cérémonie d’inauguration a rassemblé de nombreuses personnalités, témoignant de l’importance accordée à cet investissement écologique. Parmi les participants figuraient Michel Bisson, Président de l’Agglomération Grand Paris Sud, Etienne Petit, Secrétaire général adjoint de la préfecture de Seine-et-Marne, Guillaume Herent, Directeur Général d’APRR-AREA, et Frank Lacroix, Directeur Général Adjoint d’ENGIE en charge des activités Energy Solutions.

Perspectives pour la décarbonation des transports

En réponse aux enjeux environnementaux actuels, ce corridor s’inscrit dans une stratégie visant à réduire l’empreinte carbone du transport de marchandises. Il représente une avancée significative vers des routes plus écologiques et reflète l’engagement croissant des acteurs du secteur pour une transition énergétique durable.

Avec l’inauguration de ce corridor, c’est une nouvelle ère qui s’amorce pour le transport routier en Europe, incitant d’autres régions et pays à emboîter le pas vers des solutions de mobilité plus respectueuses de l’environnement. Ensemble, nous empruntons la voie d’un avenir plus vert ! 🌱