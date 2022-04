Tesla Model 3: Rentable au bout de combien de temps?

Vous hésitez encore à rouler en électrique? Avec un carburant à plus de 2€, les idées reçues autour des véhicules électriques disparaissent aussi vite que les euros dépensés pour faire rouler votre voiture thermique. Mais cette question est complètement légitime, j’ai souhaité la traiter pour vous.

La Tesla Model 3 est rentable comme l’éclair

Je maintiens que, si l’on tient compte des remises et des crédits d’impôt fédéraux et nationaux, les VE ne coûtent pas plus cher que les voitures à essence comparables. Oui, le prix moyen des VE vendus en France est plus élevé que le coût moyen d’une voiture à essence vendue en France.

Sans compter la récente hausse de prix de la Tesla Model 3

Mais la plupart des VE vendus actuellement sont des modèles de luxe TRÈS chers, ce qui fausse la discussion. Il faut comparer des pommes avec des pommes.

Comparons la Tesla Model 3 à ses concurrents : Ce véhicule électrique est une berline sport/luxe d’entrée de gamme. Elle est en concurrence avec des voitures comme la BMW série 3, l’Audi A4, et la Mercedes classe C.

La Tesla est nettement moins chère que ses concurrentes en termes de performances, et nettement plus performante que ses concurrentes en termes de prix.

Oui, la performance n’est pas tout, mais le fait demeure que la Model 3 n’est PAS plus chère que les voitures à essence comparables. Et oui, elle est plus chère qu’une Toyota Aygo, mais elle n’est pas en concurrence avec une Aygo.

Comparons la Nissan Leaf à ses concurrentes : Il s’agit de petites berlines à hayon, comme la Corolla à hayon, la Mazda 3 à hayon, la Hyundai Elantra GT, etc. Une Leaf de base coûte environ 21 000 € après les subventions et le crédit d’impôt.

Ces autres voitures commencent toutes entre 20 et 24 000 €. Il est un peu difficile de déterminer quels sont les niveaux de finition « équivalents en termes de caractéristiques » à comparer, car certains constructeurs proposent des équipements de série qui sont en option sur d’autres voitures, et vice versa. Mais toutes ces voitures (et vous pouvez aussi inclure la Honda Civic dans cette conversation, si vous voulez) sont fonctionnellement à environ 1000 € +/- de la Leaf, lorsqu’elles sont équipées de façon comparable.

Étant donné que les véhicules électriques ne coûtent pas plus cher à l’achat que les véhicules à essence comparables, et qu’ils sont moins chers à l’achat et à l’entretien, votre Tesla Model 3 devient moins chère qu’une voiture à essence comparable à peu près au moment où vous l’allumez, ce qui, pour la plupart des gens, prend environ 30 secondes. CQFD.