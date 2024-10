Le renouvellement du partenariat entre Michelin et Kyndryl, deux géants de leurs industries respectives, marque un jalon significatif dans le paysage technologique. En prolongeant leur collaboration pour cinq années supplémentaires, ces entreprises réaffirment leur engagement à innover ensemble. Ce partenariat, qui dure depuis deux décennies, témoigne de la confiance mutuelle et de l’alignement stratégique sur des objectifs communs.

Une tradition de collaboration récompensée

Kyndryl, reconnu comme le plus grand fournisseur de services d’infrastructure informatique au monde, a su se positionner grâce à son expertise en gestion des Datacenters de Michelin. Cette relation a permis à Michelin de relever les défis d’un marché en constante mutation, tout en consolidant sa position de leader mondial dans les pneumatiques.

Transformation technologique par l’innovation cloud

L’accord prévoit la migration des systèmes informatiques de Michelin vers un environnement cloud hybride moderne. En intégrant l’automatisation et de nouvelles méthodes de travail telles que la formation d’équipes par produits, il sera possible d’améliorer l’efficacité opérationnelle et d’offrir une valeur ajoutée significative aux clients.

Une infrastructure optimisée pour une expérience utilisateur enrichie

D’après Pauline Flament, CTO du Groupe Michelin, il est crucial de transformer l’infrastructure technologique tout en garantissant une haute qualité de services. Cela implique d’améliorer l’expérience utilisateur dans un environnement opérationnel qui s’adapte aux exigences de coût, de sécurité des données et de durabilité écologique.

Innovation collaborative et future orientation

Jérôme Calmelet, président de Kyndryl France, exprime son enthousiasme quant à la perception de Kyndryl comme partenaire privilégié de Michelin. Il évoque la cocréation continue et les innovations futures qui découleront de ce renouvellement. Ce partenariat dynamique est non seulement un reflet de leur succès passé mais aussi une promesse de futures initiatives créatives, visant à optimiser les expériences offertes aux clients, partenaires et employés de Michelin.

Conclusion

Ce renouvellement de contrat entre Michelin et Kyndryl est bien plus qu’une simple continuation d’une relation commerciale ; il marque la volonté des deux entreprises d’aborder ensemble les défis du futur numérique. En capitalisant sur leurs forces respectives, Michelin et Kyndryl se positionnent comme pionniers dans le domaine de la transformation numérique des géants industriels. Le futur de cette collaboration promet d’apporter des avancées technologiques bénéfiques non seulement pour les deux entreprises, mais aussi pour l’industrie dans son ensemble.